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Posted 10 октября, 19:30

Published 10 октября, 19:30

Modified 10 октября, 19:31

Updated 10 октября, 19:31

Акция «Цифровой диктант» собрала 50 тысяч человек в первые часы

Акция «Цифровой диктант» собрала 50 тысяч человек в первые часы

10 октября 2024, 19:30
Фото: РАЭК
10 октября в Москве стартовал пятый сезон Всероссийской акции «Цифровой диктант», целью которой является оценка уровня цифровой грамотности граждан. Мероприятие прошло на площадке «Авито», который стал генеральным партнером. Диктант будет проходить с 10 по 28 октября во всех областях России.

На церемонии открытия присутствовали директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и идеолог «Цифрового диктанта» Сергей Гребенников, а также амбассадор RUTUBE, блогер и комик Евгения Искандарова. В рамках ток-шоу бизнесмены и представители государства обсудили значимость такого формата проверки знаний и вспомнили результаты прошлогодних тестирований.

Врио руководителя департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры России Евгений Хасин поприветствовал участников. Он отметил важность постоянного обучения цифровой грамотности и пожелал всем, вне зависимости от возраста, получить полезные знания и успешно пройти тест.

Организатором акции в этом году выступил РАЭК.

Информационный партнер «Цифрового диктанта» — медиахолдинг 1MI.

Сергей Гребенников считает, что Всероссийская акция «Цифровой диктант» поспособствует созданию безопасного интернет-пространства в России и усилит совместную борьбу государства, бизнеса и общества против киберугроз.

Ежегодно «Цифровой диктант» проводится в учебных заведениях, но в этом году его можно пройти и в библиотеках. После официальной части мероприятия тестирование стартовало на площадке «Авито».

Каждый желающий может принять участие в «Цифровом диктанте» с 10 по 28 октября на сайте цифровойдиктант.рф.

На сайте акции доступна интерактивная карта, показывающая работу региональных площадок для очного тестирования. Также на сайте создан раздел «Библиотека знаний» с видеоуроками и мастер-классами.

#Общество
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