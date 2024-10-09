В РЭО предложили увеличить объем финансирования образовательных программ в сфере ТКО

Posted 9 октября, 12:46
Published 9 октября, 12:46
Modified 9 октября, 12:46
Updated 9 октября, 12:46
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев предложил увеличить стипендиальный фонд для привлечения молодежи к обучению по направлениям, связанным с ЭЗЦ. Он подчеркнул важность подготовки достаточного количества квалифицированных специалистов для построения циклической экономики, пишет mkset.ru.
Для достижения этих целей РЭО основал консорциум по научно-методологическому обеспечению перехода к ЭЗЦ. Объединение решает задачи по подготовке специалистов для этой области. В планах РЭО — разработка законопроектов по изменению порядка финансирования, включая увеличение софинансирования в областях, где есть технологические партнеры. Также РЭО предлагает распространить конкурсы грантов на отрасли, приоритетные для российского правительства. Для привлечения молодежи к обучению по направлениям, связанным с ЭЗЦ, Денис Буцаев предложил увеличить стипендиальный фонд.
Глава РЭО также подчеркнул важность получения содействия от российского правительства для партнёров, которые предоставляют финансовую поддержку для образовательных программ консорциума. Здесь речь идет о налоговых последствиях, таких как возможность зачёта финансовой поддержки в качестве расходов на продвижение качества человеческого ресурса и материального капитала, возможность отнесения на себестоимость и освобождение от соответствующих налоговых отчислений.
Российский экологический оператор совместно с высшими учебными заведениями, входящими в консорциум, работает над образовательными программами для специалистов в области обращения с твердыми коммунальными отходами. В частности, решается вопрос преодоления кадрового дефицита, который, по прогнозам РЭО, достигнет 90 тысяч человек в ближайшие три года и 300 тысяч — в ближайшие пять лет. Учитывая смежные отрасли, такие как банковская сфера, логистика и сфера услуг, эти цифры могут увеличиться втрое.