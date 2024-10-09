В РЭО предложили увеличить объем финансирования образовательных программ в сфере ТКО

Российский экологический оператор совместно с высшими учебными заведениями, входящими в консорциум, работает над образовательными программами для специалистов в области обращения с твердыми коммунальными отходами. В частности, решается вопрос преодоления кадрового дефицита, который, по прогнозам РЭО, достигнет 90 тысяч человек в ближайшие три года и 300 тысяч — в ближайшие пять лет. Учитывая смежные отрасли, такие как банковская сфера, логистика и сфера услуг, эти цифры могут увеличиться втрое.