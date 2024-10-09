В РЭО назвали самые важные правовые акты 2024 года в отрасли ТКО

На площадке РЭФ-2024 прошла сессия под названием «Нормативное регулирование отрасли обращения с ТКО: итоги 2024 года и планы на будущее» с участием гендиректора ППК «РЭО» Дениса Буцаева. В ходе своего выступления он отметил, что на момент начала реформы в отрасли отсутствовала законодательная база. Кроме этого, в то время у компании даже не было представления о том, сколько мусора образуется в стране, где нужно строить мусороперерабатывающие комплексы и в каком количестве. Сейчас ситуация изменилась, и в отрасли ежегодно принимаются законы, направленные на улучшение системы обращения с ТКО и формирование в России циклической экономики, пишет newsnn.ru.