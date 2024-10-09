В РЭО назвали самые важные правовые акты 2024 года в отрасли ТКО

Posted 9 октября, 11:41
Published 9 октября, 11:41
Modified 9 октября, 11:41
Updated 9 октября, 11:41
На площадке РЭФ-2024 прошла сессия под названием «Нормативное регулирование отрасли обращения с ТКО: итоги 2024 года и планы на будущее» с участием гендиректора ППК «РЭО» Дениса Буцаева. В ходе своего выступления он отметил, что на момент начала реформы в отрасли отсутствовала законодательная база. Кроме этого, в то время у компании даже не было представления о том, сколько мусора образуется в стране, где нужно строить мусороперерабатывающие комплексы и в каком количестве. Сейчас ситуация изменилась, и в отрасли ежегодно принимаются законы, направленные на улучшение системы обращения с ТКО и формирование в России циклической экономики, пишет newsnn.ru.
Как отметил заместитель гендиректора ППК «РЭО» по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин, утвержденный порядок разработки терсхем обеспечит более четкое формирование схем потоков мусора.
Буцаев рассказал, что в 2024 году были утверждены такие законодательные инициативы, как поправки в Постановление Правительства РФ № 484, предполагающие освобождение от НДС (ПП РФ от 27.01.2024 № 70), правила предоставления субсидий на облеты с использованием дронов (ПП РФ от 20.01.2024 № 32) и поправки ПП РФ № 1300, предоставляющие возможности создания контейнерных площадок без оформления участков земли (ПП РФ от 24.06.2024 № 850).
В настоящее время при участии ППК «РЭО» ведется работа над проектом постановления Правительства РФ о правилах обращения с ТКО. Компания также участвует в разработке проекта закона об обращении с отходами на труднодоступных территориях и законопроекта об отходах, которые образуются в результате сноса или строительства объектов.
Помимо этого, в настоящее время ведется разработка таких документов, как приказы Минприроды о правилах инвентаризации объектов размещения отходов и о внесении поправок в данные, размещаемые во ФГИС УТКО. Также прорабатываются законопроекты об электронных площадках по торговле вторичными ресурсами и вторсырьем из бытовых отходов, о регулировании деятельности по компостированию, а также о разработке федеральной государственной системы обращения с отходами.
Напомним, что 7 октября стартовал Российский экологический форум. В этом году мероприятие включает в себя проведение молодежного дня, а также деловой программы. Форум проводится при поддержке ППК «РЭО», Правительства РФ и Минприроды. Завершится событие 9 октября.