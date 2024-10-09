Ученые создали новую технологию хранения энергии

Исследователи отмечают, что данный метод не только улучшает экологическую ситуацию, но и делает батареи более доступными для пользователей. Следующим шагом станет разработка крупных аккумуляторов для промышленных нужд и интеграция этой технологии в более устойчивые решения, включая натрийионные батареи.