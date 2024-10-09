Ученые создали новую технологию хранения энергии

Posted 9 октября, 09:43
Published 9 октября, 09:43
Modified 9 октября, 09:43
Updated 9 октября, 09:43
Одной из главных проблем современных литийионных батарей является использование графита, чье извлечение наносит серьезный ущерб экологии, сообщает newkhakasiya.online. Высокие температуры, применение агрессивных кислот и до 60% потерь графита в процессе очистки делают данную технологию крайне уязвимой с точки зрения экологической устойчивости.
Под руководством профессора Нираджа Шармы исследователи разработали альтернативное решение. Вместо обычного графита они обратились к соединениям, содержащимся в яблочной и винной кислотах. Эти вещества, которые зачастую остаются в пищевых отходах, могут стать доступной и экологически безопасной заменой традиционным материалам для производства аккумуляторов.
Созданный прототип уже показал лучшие показатели по сравнению с традиционными литийионными батареями, обеспечивая большую ёмкость и реже требуя подзарядки. Это может значительно увеличить время работы различных устройств — от смартфонов до электромобилей.
Исследователи отмечают, что данный метод не только улучшает экологическую ситуацию, но и делает батареи более доступными для пользователей. Следующим шагом станет разработка крупных аккумуляторов для промышленных нужд и интеграция этой технологии в более устойчивые решения, включая натрийионные батареи.