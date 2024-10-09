РЭО проанализировал проблемы регионов при исполнении дорожных карт по ТКО

Posted 9 октября, 16:01
Published 9 октября, 16:01
Modified 9 октября, 16:01
Updated 9 октября, 16:01
На обсуждение были поставлены ключевые проблемы, возникшие из-за неисполнения дорожных карт субъектами Российской Федерации.
По информации, озвученной гендиректором Российского экологического оператора Денисом Буцаевым, значимая часть деятельности РЭО посвящена координации работы с субъектами Федерации, а точнее с региональными правительствами и местными операторами. Специалист отметил, что с властями в регионах налажено эффективное сотрудничество, результатом которого является активное развитие зеленой экономики. «Дорожные карты по созданию инфраструктуры по обращению с ТКО реализуются в соответствии с графиком в 42 регионах. К сожалению, есть и регионы-аутсайдеры, которые рискуют остаться без новых объектов по обращению с ТКО. Они в так называемой „красной зоне“», — рассказал он. Об этом пишет newsnn.ru.
Модератор сессии Александра Голованова, руководитель департамента ГЧП ППК «РЭО», отметила, что с 2021 года ППК «РЭО» подписала с 75 российскими регионами дорожные карты по созданию объектов обращения с ТКО в соответствии с инвестсоглашениями и концессиями.
Эксперт назвала главными проблемами данной сферы поиск земельных участков, задержку сроков проектирования и строительства, отсутствие своевременного привлечения финансирования и ошибки при разработке проектно-сметной документации.
В этом году РЭФ проходит с 7 по 9 октября и включает мероприятия Молодежного дня и деловой программы. Организаторами события стали Российский экологический оператор, Правительство России и Минприроды Российской Федерации.