РЭО проанализировал проблемы регионов при исполнении дорожных карт по ТКО

По информации, озвученной гендиректором Российского экологического оператора Денисом Буцаевым, значимая часть деятельности РЭО посвящена координации работы с субъектами Федерации, а точнее с региональными правительствами и местными операторами. Специалист отметил, что с властями в регионах налажено эффективное сотрудничество, результатом которого является активное развитие зеленой экономики. «Дорожные карты по созданию инфраструктуры по обращению с ТКО реализуются в соответствии с графиком в 42 регионах. К сожалению, есть и регионы-аутсайдеры, которые рискуют остаться без новых объектов по обращению с ТКО. Они в так называемой „красной зоне“», — рассказал он. Об этом пишет newsnn.ru.