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Posted 9 октября, 14:38

Published 9 октября, 14:38

Modified 9 октября, 14:38

Updated 9 октября, 14:38

РЭО и «ЭКОМАШГРУПП» заключили соглашение о сотрудничестве

РЭО и «ЭКОМАШГРУПП» заключили соглашение о сотрудничестве

9 октября 2024, 14:38
Российский экологический оператор и компания «ЭКОМАШГРУПП» заключили соглашение о присоединении к меморандуму о создании консорциума по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла.

Подписание соглашения состоялось 8 октября на полях Российского экологического форума (РЭФ). Об этом пишет 56orb.

Как рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев, с момента создания в консорциум регулярно вступают ведущие игроки отрасли, руководствуясь при этом едиными целями совершенствования комплексной системы обращения с отходами, внедрения принципов экономики замкнутого цикла и развития кадрового потенциала в этих областях. Новый партнер РЭО — компания «ЭКОМАШГРУПП». Эта компания открыта для молодых специалистов и готова вкладывать ресурсы в дело достижения целей консорциума.

Генеральный директор ООО «ЭКОМАШГРУПП» Александр Пугин, в свою очередь, рассказал, что дефицит специально подготовленных кадров для отрасли сегодня очевиден во всех сферах и для компании присоединение к консорциуму является ответственным и социально ориентированным шагом. Отрасль нуждается в квалифицированных кадрах, поэтому здесь готовы оказывать всестороннюю поддержку специалистам.

РЭО основал консорциум «Экономика замкнутого цикла» в 2021 году. К проекту присоединились представители науки, образования, промышленности и отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Задача консорциума заключается в подготовке узкопрофильных специалистов в области экономики замкнутого цикла, поддержке педагогического и научного сообщества, внедрении новых технологий. Всего консорциум объединил более 20 вузов, а также отраслевые компании и ключевых игроков отрасли обращения с отходами.

В 2024 году РЭФ проходит 7–9 октября, форум включает в себя Молодежный день и деловую программу. Роль организаторов РЭФ взяли на себя Российский экологический оператор, Правительство Российской Федерации и Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

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