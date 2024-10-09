РЭО и «ЭКОМАШГРУПП» заключили соглашение о сотрудничестве

Posted 9 октября, 14:38
Published 9 октября, 14:38
Modified 9 октября, 14:38
Updated 9 октября, 14:38
Подписание соглашения состоялось 8 октября на полях Российского экологического форума (РЭФ). Об этом пишет 56orb.
Как рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев, с момента создания в консорциум регулярно вступают ведущие игроки отрасли, руководствуясь при этом едиными целями совершенствования комплексной системы обращения с отходами, внедрения принципов экономики замкнутого цикла и развития кадрового потенциала в этих областях. Новый партнер РЭО — компания «ЭКОМАШГРУПП». Эта компания открыта для молодых специалистов и готова вкладывать ресурсы в дело достижения целей консорциума.
Генеральный директор ООО «ЭКОМАШГРУПП» Александр Пугин, в свою очередь, рассказал, что дефицит специально подготовленных кадров для отрасли сегодня очевиден во всех сферах и для компании присоединение к консорциуму является ответственным и социально ориентированным шагом. Отрасль нуждается в квалифицированных кадрах, поэтому здесь готовы оказывать всестороннюю поддержку специалистам.
РЭО основал консорциум «Экономика замкнутого цикла» в 2021 году. К проекту присоединились представители науки, образования, промышленности и отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Задача консорциума заключается в подготовке узкопрофильных специалистов в области экономики замкнутого цикла, поддержке педагогического и научного сообщества, внедрении новых технологий. Всего консорциум объединил более 20 вузов, а также отраслевые компании и ключевых игроков отрасли обращения с отходами.
В 2024 году РЭФ проходит 7–9 октября, форум включает в себя Молодежный день и деловую программу. Роль организаторов РЭФ взяли на себя Российский экологический оператор, Правительство Российской Федерации и Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.