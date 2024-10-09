РЭО и «ЭКОМАШГРУПП» заключили соглашение о сотрудничестве

Как рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев, с момента создания в консорциум регулярно вступают ведущие игроки отрасли, руководствуясь при этом едиными целями совершенствования комплексной системы обращения с отходами, внедрения принципов экономики замкнутого цикла и развития кадрового потенциала в этих областях. Новый партнер РЭО — компания «ЭКОМАШГРУПП». Эта компания открыта для молодых специалистов и готова вкладывать ресурсы в дело достижения целей консорциума.