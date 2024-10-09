ППК «РЭО» и «Убиратор» заключили соглашение о сотрудничестве

Posted 9 октября, 17:50
Published 9 октября, 17:50
Modified 9 октября, 17:50
Updated 9 октября, 17:50
Как сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев, компании по сбору и вывозу вторичных ресурсов для последующей переработки занимают важное место в системе обращения с отходами, включая твердые коммунальные отходы. Кроме снижения объема отходов, направляемых на полигоны, эти предприятия известны своим весомым вкладом в формирование экономики замкнутого цикла. Соглашение, подписанное с компанией «Убиратор», позволит расширить сотрудничество в области устойчивого развития и популяризации принципов экологичного бизнеса, подытожил Буцаев. Об этом информирует 56orb.
В рамках сотрудничества стороны собираются обеспечить обмен информацией по актуальным вопросам обращения со вторичными ресурсами, организовывать совместные мероприятия и при необходимости создавать совместные рабочие группы.
По словам гендиректора ООО «Убиратор» Никиты Никишкина, документ должен послужить фундаментом для эффективной совместной деятельности по развитию сбора, обработки и утилизации вторичных ресурсов, а также цифровизации отрасли.
В 2024 году РЭФ проходит 7–9 октября, в повестку форума включены Молодежный день и деловая программа.