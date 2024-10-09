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Posted 9 октября, 17:50

Published 9 октября, 17:50

Modified 9 октября, 17:50

Updated 9 октября, 17:50

ППК «РЭО» и «Убиратор» заключили соглашение о сотрудничестве

ППК «РЭО» и «Убиратор» заключили соглашение о сотрудничестве

9 октября 2024, 17:50
Фото: 1MI
Российский экологический оператор подписал договор с ООО «Убиратор» на полях Российского экологического форума (РЭФ).

Как сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев, компании по сбору и вывозу вторичных ресурсов для последующей переработки занимают важное место в системе обращения с отходами, включая твердые коммунальные отходы. Кроме снижения объема отходов, направляемых на полигоны, эти предприятия известны своим весомым вкладом в формирование экономики замкнутого цикла. Соглашение, подписанное с компанией «Убиратор», позволит расширить сотрудничество в области устойчивого развития и популяризации принципов экологичного бизнеса, подытожил Буцаев. Об этом информирует 56orb.

В рамках сотрудничества стороны собираются обеспечить обмен информацией по актуальным вопросам обращения со вторичными ресурсами, организовывать совместные мероприятия и при необходимости создавать совместные рабочие группы.

По словам гендиректора ООО «Убиратор» Никиты Никишкина, документ должен послужить фундаментом для эффективной совместной деятельности по развитию сбора, обработки и утилизации вторичных ресурсов, а также цифровизации отрасли.

В 2024 году РЭФ проходит 7–9 октября, в повестку форума включены Молодежный день и деловая программа.

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