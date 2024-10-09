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Posted 9 октября, 07:41

Published 9 октября, 07:41

Modified 9 октября, 07:43

Updated 9 октября, 07:43

Под Тюменью сбили 8-летего велосипедиста

Под Тюменью сбили 8-летего велосипедиста

9 октября 2024, 07:41
Фото: ГИБДД Тюменской области
Сюжет
ДТП
В поселке Московский Тюменского района сбили 8-летнего велосипедиста. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Известно, что ребенок пересекал проезжую часть по пешеходному переходу. Он не спешился, как того требуют правила дорожного движения.

Водитель пояснила, что ребенок появился неожиданно и она не успела остановиться. ДТП произошло вечером, 8 октября.

Пострадавший получил ушибы.

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Обстоятельства аварии предстоит выяснять инспекторам.

Ранее «Наш город» писал, что под Тюменью произошло смертельное ДТП, водитель легковушки столкнулся с грузовиком, едущим навстречу. Удар был такой силы, что легковой автомобиль перевернулся несколько раз и улетел в кювет.

#Егор Тимофеев#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#ДТП#Новости тюмени#Аварии#Авария на дороге
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