Под Тюменью сбили 8-летего велосипедиста

Posted 9 октября, 07:41
Published 9 октября, 07:41
Modified 9 октября, 07:43
Updated 9 октября, 07:43
Известно, что ребенок пересекал проезжую часть по пешеходному переходу. Он не спешился, как того требуют правила дорожного движения.
Водитель пояснила, что ребенок появился неожиданно и она не успела остановиться. ДТП произошло вечером, 8 октября.
Пострадавший получил ушибы.
Обстоятельства аварии предстоит выяснять инспекторам.
Ранее «Наш город» писал, что под Тюменью произошло смертельное ДТП, водитель легковушки столкнулся с грузовиком, едущим навстречу. Удар был такой силы, что легковой автомобиль перевернулся несколько раз и улетел в кювет.