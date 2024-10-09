Как провести осенние каникулы в Тюменской области: даты и идеи для развлечений.

Также будут работать и местные базы отдыха. Это отличный вариант для тех, кто предпочитает активный отдых за пределами города. Осенние каникулы 2024 для школьников — это время, когда многие базы предлагают специальные программы для детей и их родителей. Здесь можно насладиться спокойствием природы, поучаствовать в командных играх, заниматься спортом или просто отдыхать на свежем воздухе. Некоторые базы отдыха предоставляют специальные программы для школьников, которые включают спортивные соревнования, творческие мастер-классы, и даже образовательные курсы, чтобы отдых был не только весёлым, но и полезным.