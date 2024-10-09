Готовьте шапки: в Тюмени в среду температура воздуха опустится до 0

Posted 9 октября, 01:04
Published 9 октября, 01:04
Modified 9 октября, 01:04
Updated 9 октября, 01:04
В Тюмени 9 октября синоптики прогнозируют пасмурную погоду, небольшой дождь в вечерние часы. Утром и днем максимальная температура воздуха составит +2.+4, ночью температура воздуха опустится до 0…+3. Скорость ветра составит 3,3 м/с.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 6:58, закат в 17:51, продолжительность дня 10 часов 53 минуты.
В Тобольске 9 октября ожидается пасмурная погода без осадков. В утренние и дневные часы термометры покажут +1…+3, в ночные часы ожидается до 0…-1. Скорость ветра составит 3,8 м/с.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 6:49, закат в 17:39, продолжительность дня 10 часов 50 минут.
В Ишиме 9 октября синоптики обещают пасмурную погоду без осадков. Утром и днем ожидается до +9…+7, к ночью похолодает до +1…+3. Ветер будет дуть со скоростью 3,6 м/с.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 6:41, закат в 17:37, продолжительность дня 10 часов 56 минут.