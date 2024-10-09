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Posted 9 октября, 01:04

Published 9 октября, 01:04

Modified 9 октября, 01:04

Updated 9 октября, 01:04

В Тюмени 9 октября температура воздуха опустится до 0

Готовьте шапки: в Тюмени в среду температура воздуха опустится до 0

9 октября 2024, 01:04
Фото: 1MI

В Тюмени 9 октября температура воздуха опустится до 0

В Тюменской области в среду похолодает. В дневные часы столбики термометров не поднимутся выше +3…+8, ночью температура воздуха опустится до -2…+3. День пройдет без существенных осадков, скорость ветра составит 6-11 м/с.

В Тюмени 9 октября синоптики прогнозируют пасмурную погоду, небольшой дождь в вечерние часы. Утром и днем максимальная температура воздуха составит +2.+4, ночью температура воздуха опустится до 0…+3. Скорость ветра составит 3,3 м/с.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 6:58, закат в 17:51, продолжительность дня 10 часов 53 минуты.

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В Тобольске 9 октября ожидается пасмурная погода без осадков. В утренние и дневные часы термометры покажут +1…+3, в ночные часы ожидается до 0…-1. Скорость ветра составит 3,8 м/с.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 6:49, закат в 17:39, продолжительность дня 10 часов 50 минут.

В Ишиме 9 октября синоптики обещают пасмурную погоду без осадков. Утром и днем ожидается до +9…+7, к ночью похолодает до +1…+3. Ветер будет дуть со скоростью 3,6 м/с.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 6:41, закат в 17:37, продолжительность дня 10 часов 56 минут.

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