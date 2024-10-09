Еще один экстремал. Омич доехал до Ишима автостопом, чтобы угнать грузовик

Posted 9 октября, 11:57
Published 9 октября, 11:57
Modified 9 октября, 12:07
Updated 9 октября, 12:07
Как рассказали в объединенной пресс-службе судов, мужчина проник в салон стоящего грузовик поздно вечером, через незапертую дверь, сел на водительское сиденье, запустил двигатель и поехал.
Его задержали сотрудники патрульно-постовой службы. В суде мужчина признал вину и раскаялся. Оказалось, что у омича нет водительских прав и управлять машиной он не умеет.
За свою шалость мужчина получил 2 года колонии строгого режима.