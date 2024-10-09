nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 октября, 11:57

Published 9 октября, 11:57

Modified 9 октября, 12:07

Updated 9 октября, 12:07

Омич доехал до Ишима автостопом, чтобы угнать грузовик

Еще один экстремал. Омич доехал до Ишима автостопом, чтобы угнать грузовик

9 октября 2024, 11:57
Фото: Изображение Midjourney

Омич доехал до Ишима автостопом, чтобы угнать грузовик

Необычная история произошла в Ишиме. До него автостопом доехал омич, который решил после этого взять чужой грузовик и покататься на нем по улицам нового города.

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов, мужчина проник в салон стоящего грузовик поздно вечером, через незапертую дверь, сел на водительское сиденье, запустил двигатель и поехал.

Его задержали сотрудники патрульно-постовой службы. В суде мужчина признал вину и раскаялся. Оказалось, что у омича нет водительских прав и управлять машиной он не умеет.

За свою шалость мужчина получил 2 года колонии строгого режима.

В Тюмени стали реже угонять автомобили. Почему?
Узнать подробнее

Ранее сообщалось о том, что в Тюмени задержали пьяного жителя Хакасии, угнавшего самосвал.

Читайте также:
Скучал по дому. В Тюмени задержали пьяного жителя Хакасии, угнавшего самосвалПроехалась зайцем. В Тобольске задержали женщину, ехавшую между вагонов поездаСама вколю! Тюменки покупают на маркетплейсах шприцы и филлеры для увеличения губ
#Александр Смирнов#Общество#Новости тюмени#Угон автомобиля#Угон
Подпишитесь