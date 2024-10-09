Банда «Патрушонка» в сборе. В Тюмени осудили ОПГ рэкетиров, терроризировавших город

Posted 9 октября, 10:30
Published 9 октября, 10:30
Modified 9 октября, 10:38
Updated 9 октября, 10:38
Группировки бандитов 90-х никуда не исчезли. По сей день выявляются новые эпизоды деятельности ОПГ, лидерами которых становятся авторитеты былых лет. Так сегодня в Тюменском районном суде приговор прозвучал для сообщников криминального авторитета Сергея Патрушева по прозвищу «Патрушонок» или «Патруш». До 20 эпизодов, связанных с вымогательством и мошенничеством, удалось доказать в суде, применительно к членам ОПГ: Александру Косареву, Валерию Тюлькову, Ивану Магеру, Антону Бахиреву, Николаю Лунину, Ярославу Русакову, Евгению Кондратенко и Сергею Кострулеву. Что они сделали?
Начать стоит со становления группировки, основателем которой считается тот самый «Патрушонок». О его биографии известно не так много, однако она была связана с другими криминальными авторитетами былых времен, в том числе Игоря Зятькова по кличке «Зятёк» и Юрия Тишенкова по прозвищу «Ганс». Коренные тюменцы помнят, что кличку Патрушева знали многие, и при ее упоминании людям становилось по-настоящему страшно. Мужчина являлся одной из ключевых фигур криминального мира былых времен, однако он старался держаться в тени.
По неофициальным данным, к 2010-му году Патрушеву удалось получить статус «положенца» и стать «смотрящим» за Тюменью. В зале суда он рассказывал, что на эту высокую в криминальном мире должность его назначил сам «Зятёк». За время «работы» в этом статусе «Патушонок» поддерживал работу криминальных объединений, распределял «общак» и собирал в него деньги преступным путем. К 2020-му году «Патруш» создал две ОПГ, с членами которых он занимался рэкетом.
Известно, что участники группировки вызывали проституток и угрожали им и их сутенерам, говоря языком криминального мира, «ставили на бабки» и «предлагали крышу». Ходят слухи, что девушкам угрожали оружием, обещая прострелить ноги. Журналистам «Нашего города» удалось поговорить с пострадавшими женщинами.
«Это происходило и со мной лично, и со знакомыми. Сначала заходит один, потом впускает всех остальных. К кому-то 2-3 человека зашли, а к кому-то и 5-7. Требуют 5 тысяч рублей с индивидуалок и 10 тысяч за одну девочку, если салон. Дают срок до воскресенья. В воскресенье у них расчетный день», — поделилась рассказывала изданию одна из девушек.
Проститутки также признались, что долгое время они молчали и исправно платили деньги рэкетирам. Но после ужесточения условий они не выдержали и обратились к правоохранителям. Заявления тогда принимали не у всех.
«У знакомой не приняли, сказав, что ничего страшного ей не сделали, что угрозы — ерунда. И якобы на него уже и так пачка заявлений лежит», — рассказывали пострадавшие.
Однако на обращения проституток обратили внимание и заявления все же взяли в работе, после чего криминальный авторитет и его подельники были арестованы. Началось затяжное разбирательство, в рамках которого устанавливались эпизоды деятельности «Патрушонка» и его группировки.
В банде «Патрушонка» также фигурировал и Александр Косарев, который также занимал высокое положение в криминальном мире и участвовал в нападениях на проституток. Для него приговор прозвучал раньше — в январе 2023 года Косарева приговорили к 16 годам лишения свободы.
На тот момент дело Патрушева было приостановлено по состоянию здоровья, сообщалось, что у него имелось тяжелое заболевание. Однако позже дело возобновили. Всего в уголовном деле «Патрушонка» было доказано 17 эпизодов. Его признали виновным по статьям за «Занятие высшего положения в преступной иерархии», «Создание и руководство преступным сообществом», а также «Вымогательство». Было установлено, что получаемые путем рэкета деньги «смотрящий» направлял на поддержку криминального сообщества и тех, кто находится в местах лишения свободы.
По решению суда, Патрушева приговорили к 17-ти годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 2 миллионов рублей.
Сегодня, 9 октября, приговор прозвучал и для 8 сообщников Патрушева. Больше всего эпизодов преступной деятельности удалось доказать в отношении Валерия Тюлькова: он 20 раз занимался вымогательством в составе ОПГ, три раза единолично шел на аналогичное преступление, два раза вымогал деньги с применением насилия, также ему вменили статью за участие в преступном сообществе и мошенничество. У других фигурантов в «букете» статей от 1 до 15 эпизодов преступной деятельности.
В результате суд приговорил фигуранта Тюлькова к 23 годам лишения свободы в колонии строгого режима, Иван Магер с 15 эпизодами получил 19 лет. Другие фигуранты получили менее продолжительные сроки, а некоторым назначили условное наказание. Один из них, Николай Лунин, ушел на СВО еще до начала судебного разбирательства.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что дело тюменских подростков, избивших людей в тюменском ТРЦ и снявших это на видео, передано в Ленинский районной суд, где уже прошел ряд заседаний.