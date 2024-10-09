Банда «Патрушонка» в сборе. В Тюмени осудили ОПГ рэкетиров, терроризировавших город

Начать стоит со становления группировки, основателем которой считается тот самый «Патрушонок». О его биографии известно не так много, однако она была связана с другими криминальными авторитетами былых времен, в том числе Игоря Зятькова по кличке «Зятёк» и Юрия Тишенкова по прозвищу «Ганс». Коренные тюменцы помнят, что кличку Патрушева знали многие, и при ее упоминании людям становилось по-настоящему страшно. Мужчина являлся одной из ключевых фигур криминального мира былых времен, однако он старался держаться в тени.