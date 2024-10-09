«АБС Электро» подписала соглашения о партнерстве на полях ПМГФ-2024

По информации, озвученной Ириной Харисовой, «АБС Электро» не прекращает работу в направлении расширения сотрудничества с крупнейшими отечественными электротехническими предприятиями, благодаря чему происходит масштабирование задач в рамках производства, технологий, экономики и финансов, способствующее росту эффективности всех подразделений компании. Об этом сообщает newsnn.ru.