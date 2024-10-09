«АБС Электро» подписала соглашения о партнерстве на полях ПМГФ-2024

Posted 9 октября, 07:36
Published 9 октября, 07:36
Modified 9 октября, 07:36
Updated 9 октября, 07:36
Первое партнерское соглашение с компанией заключило ООО «Электротяжмаш-Привод». Его подписание состоялось в рамках реализации конкурентного отбора мощности проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций на следующий год (КОММод). Партнеры будут вести совместную работу в области комплексной поставки преобразователей частоты, устройств безударного плавного включения электродвигателей и генераторов.
В документе стоят подписи председателя совета директоров «АБС Электро» Ирины Харисовой и председателя совета директоров «Электротяжмаш-Привод» Елены Устиновой.
По информации, озвученной Ириной Харисовой, «АБС Электро» не прекращает работу в направлении расширения сотрудничества с крупнейшими отечественными электротехническими предприятиями, благодаря чему происходит масштабирование задач в рамках производства, технологий, экономики и финансов, способствующее росту эффективности всех подразделений компании. Об этом сообщает newsnn.ru.
Вторым стратегическим партнером АО «ВНИИР» стало АО «Научно-исследовательское предприятие общего машиностроения». Подписи под текстом документа поставили директор филиала «ВНИИР» в Москве Дмитрий Фомичев и гендиректор АО «НИПОМ» Иван Казаченко.
В соответствии с условиями соглашения будет создана база для развития сотрудничества в области комплексных поставок частотно-регулируемых приводов в блочно-модульных зданиях на объектах ПАО «Газпром».
Входящие в группу компаний «АБС Электро» многопрофильные предприятия специализируются на разработке и производстве широкого перечня электротехнического оборудования, интеграции систем автоматизации и защиты, строительстве, инженерном оснащении и комплектации энергетических объектов и многом другом, предлагая российской промышленности комплексные решения.
Производство и офисы группы компаний «АБС Электро» базируются в Чебоксарах, Москве и Санкт-Петербурге.