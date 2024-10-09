nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 октября, 07:36

Published 9 октября, 07:36

Modified 9 октября, 07:36

Updated 9 октября, 07:36

«АБС Электро» подписала соглашения о партнерстве на полях ПМГФ-2024

«АБС Электро» подписала соглашения о партнерстве на полях ПМГФ-2024

9 октября 2024, 07:36
Фото: Пресс служба АБС Электро
Сегодня в ходе Петербургского международного газового форума АО «ВНИИР» (участник группы компаний «АБС Электро») подписало два соглашения о стратегическом партнерстве.

Первое партнерское соглашение с компанией заключило ООО «Электротяжмаш-Привод». Его подписание состоялось в рамках реализации конкурентного отбора мощности проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций на следующий год (КОММод). Партнеры будут вести совместную работу в области комплексной поставки преобразователей частоты, устройств безударного плавного включения электродвигателей и генераторов.

В документе стоят подписи председателя совета директоров «АБС Электро» Ирины Харисовой и председателя совета директоров «Электротяжмаш-Привод» Елены Устиновой.

По информации, озвученной Ириной Харисовой, «АБС Электро» не прекращает работу в направлении расширения сотрудничества с крупнейшими отечественными электротехническими предприятиями, благодаря чему происходит масштабирование задач в рамках производства, технологий, экономики и финансов, способствующее росту эффективности всех подразделений компании. Об этом сообщает newsnn.ru.

Вторым стратегическим партнером АО «ВНИИР» стало АО «Научно-исследовательское предприятие общего машиностроения». Подписи под текстом документа поставили директор филиала «ВНИИР» в Москве Дмитрий Фомичев и гендиректор АО «НИПОМ» Иван Казаченко.

В соответствии с условиями соглашения будет создана база для развития сотрудничества в области комплексных поставок частотно-регулируемых приводов в блочно-модульных зданиях на объектах ПАО «Газпром».

Входящие в группу компаний «АБС Электро» многопрофильные предприятия специализируются на разработке и производстве широкого перечня электротехнического оборудования, интеграции систем автоматизации и защиты, строительстве, инженерном оснащении и комплектации энергетических объектов и многом другом, предлагая российской промышленности комплексные решения.

Производство и офисы группы компаний «АБС Электро» базируются в Чебоксарах, Москве и Санкт-Петербурге.

#Общество
Подпишитесь