Юрист прокомментировала ситуацию с блогерами Чекалиными

Posted 8 октября, 10:46
Published 8 октября, 10:46
Modified 8 октября, 10:48
Updated 8 октября, 10:48
“Ридус» пишет, что по российским законам, гражданин может избежать уголовной ответственности, если он вернет в бюджет средства, полученные по пути незаконной предпринимательской деятельности или уклонения от налогов, отметила юрист. По мнению Сениной, Чекалины вернут выведенные за границу деньги. Они предпримут такие действия, чтобы попытаться избежать уголовной ответственности.
Однако существует вероятность, что им будут предъявлены обвинения в создании преступного сообщества. Это будет уже очень серьезное обвинение, и вопрос деньгами здесь не решить. Адвокат выразила надежду, что Чекалины не станут первыми блогерами, к которым применят статью о создании преступного сообщества. По информации следствия, Чекалины осуществляли продажу россиянам марафоны по фитнесу, после чего переводили средства в рублях и иностранных валютах на счета зарубежных граждан, используя поддельные документы.