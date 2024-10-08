Юрист прокомментировала ситуацию с блогерами Чекалиными

Однако существует вероятность, что им будут предъявлены обвинения в создании преступного сообщества. Это будет уже очень серьезное обвинение, и вопрос деньгами здесь не решить. Адвокат выразила надежду, что Чекалины не станут первыми блогерами, к которым применят статью о создании преступного сообщества. По информации следствия, Чекалины осуществляли продажу россиянам марафоны по фитнесу, после чего переводили средства в рублях и иностранных валютах на счета зарубежных граждан, используя поддельные документы.