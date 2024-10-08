РЭО: На РЭФ-2024 обсудили итоги реформы отрасли обращения с ТКО

Posted 8 октября, 16:34
Published 8 октября, 16:34
Modified 8 октября, 16:34
Updated 8 октября, 16:34
Согласно информации, озвученной Дмитрием Патрушевым на пленарной сессии «Пять лет будущего: фокус на экологию и „зеленые“ инвестиции», стартовавшая в 2019 году реформа направлена на создание эффективных подходов к работе в данном направлении. На региональных операторов возложена ответственность за весь цикл обращения с ТКО. Через работающие в настоящее время 184 компании проходит около 50 млн тонн отходов в год. В РФ возведено более 250 новых объектов для обработки, утилизации и хранения ТКО. Значимым шагом является обеспечение сортировки мусора, объемы которой с 2019 года увеличились почти впятеро. Об этом пишет NewsNN.
Помимо этого, перемены затронули и сферу нормативного регулирования. В январе 2024 года начали действовать изменения в механизм расширенной ответственности производителей (РОП). Организации активно работают в области формирования реестра утилизаторов.
В 2024 году вступил в силу закон об утилизации медицинских отходов.
Вице-премьер рассказал, что все текущие задачи решаются в результате проводимой активной работы. «Однако у нас осталось еще немало сложностей, которые нам предстоит решить», — признался он.
В числе прочего зампредседателя Правительства РФ напомнил о запущенной в прошлом году Федеральной государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО) РЭО, главная задача которой — обеспечить прослеживаемость каждого этапа обращения с ТКО. Эксперт уточнил, что задачу планируется решить уже в текущем году.
В условиях действующих в настоящее время мощностей для достижения обозначенных целей в течение шести лет требуется удвоить обработку отходов и на 30% сократить их вывоз на захоронение.
Работа в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» по развитию необходимой инфраструктуры будет продолжена в соответствии с задачами нового нацпроекта «Экологическое благополучие».
Новые мощности по обработке, утилизации и захоронению собираются запустить в 2027 году.
По заявлению главы РЭО Дениса Буцаева, совокупный объем инвестиций в проекты, запущенные до 2019 года, составил 50 млрд рублей. За время реформы объем инвестиций достиг 300 млрд рублей, почти треть из которых приходится на денежные средства, доведенные в рамках госпрограмм.