РЭО: На РЭФ-2024 обсудили итоги реформы отрасли обращения с ТКО

Согласно информации, озвученной Дмитрием Патрушевым на пленарной сессии «Пять лет будущего: фокус на экологию и „зеленые“ инвестиции», стартовавшая в 2019 году реформа направлена на создание эффективных подходов к работе в данном направлении. На региональных операторов возложена ответственность за весь цикл обращения с ТКО. Через работающие в настоящее время 184 компании проходит около 50 млн тонн отходов в год. В РФ возведено более 250 новых объектов для обработки, утилизации и хранения ТКО. Значимым шагом является обеспечение сортировки мусора, объемы которой с 2019 года увеличились почти впятеро. Об этом пишет NewsNN.