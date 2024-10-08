Река Тура стала центральным образом нового арт-объекта «Росводоканал Тюмень»

Posted 8 октября, 11:14
Published 8 октября, 11:14
Modified 9 октября, 13:21
Updated 9 октября, 13:21
В год 160-летия первого в Сибири водопровода насосная станция водоотведения на пересечении улиц Александра Протозанова и Уездной преображается в произведение искусства. Композиция представлена шестью сюжетами. Через женский образ Туры показана история развития системы водоснабжения Тюмени: девушки с коромыслами, первая насосная станция, открытая в 1864 году, и современный цифровой водоканал. Тура на стенах станции и юная девушка, принимающая ухаживания купца, и величественная женщина, украшенная кокошником виде Челюскинского моста. Детали рисунка символизируют воду: серьги выполнены в форме капли, водные мотивы читаются в украшениях на рукавах.
Через образы девушки-Туры и купца показана история Тюмени. В этом и образовательный элемент, помогающий сделать работу понятной для людей, говорящих на разных языках, — рассказала художница и основатель творческого объединения «Груша» Мария Волкова.
На стенах станции изображены монументальные образы современных рабочих водоканала — атланты высотой более трех метров, символизируют величие человеческого труда.
Очень приятно здесь работать. Интересно наблюдать за процессом создания мурала и узнавать себя в образе рабочих, нарисованных на стене станции, — пояснил слесарь-ремонтник «Росводоканал Тюмень» Александр Макаров.
«Росводоканал Тюмень» поддерживает в своей работе высокие экологические стандарты, поэтому для росписи использовались акриловые фасадные краски. Они долговечны, экологичны и не имеют запаха.
Отметим, проект реализован в рамках пятого совместного мероприятия «Росводоканал Тюмень» и творческого объединения «Груша». Первое граффити появилось в 2020 году на станции в районе улицы Холодильной и было посвящено писателю Владиславу Крапивину. Затем, на станции на улице Монтажников, разместились сказочные герои Мойдодыр и Карлсон, обучающие детей правилам использования канализации. На площади Борцов революции художники изобразили исторические здания центра Тюмени. Год назад на станции расположенной в районе улиц Чернышевского и Розы Люксембург были изображены герои образовательного проекта тюменского водоканала Маша и Витя, которые учат бережно относиться к природе и экономно расходовать воду.
Предприятия группы компаний «Росводоканал» обеспечивают чистой водой 7,2 млн жителей в Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Липецке, Омске, Оренбурге, Орске, Южно-Сахалинске, Тихорецке, Томске, Тюмени и Тюменском районе. Ежегодно специалисты предприятия подают в сеть 700 млн кубометров воды и принимают на очистку 650 млн кубометров стоков. Компания эксплуатирует 24 тысячи км водопроводных и канализационных сетей. На долю «Росводоканала» приходится 30% рынка водоснабжения и водоотведения (ВиВ), обслуживаемого частными операторами.
Предприятие обслуживает более 3,5 тысяч километров сетей водоснабжения и водоотведения в Тюменской агломерации. 80% водопроводных труб выполнены из современных полимерных материалов. За последние 5 лет удалось на 60% снизить число повреждений сетей и на 55% уменьшить количество аварийных отключений воды. Кроме того, «Росводоканал» следует международным принципам ESG. Так, с 2010 по 2023 годы на природоохранную деятельность было направлено свыше 6,1 миллиардов рублей.