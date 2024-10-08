Река Тура стала центральным образом нового арт-объекта «Росводоканал Тюмень»

Отметим, проект реализован в рамках пятого совместного мероприятия «Росводоканал Тюмень» и творческого объединения «Груша». Первое граффити появилось в 2020 году на станции в районе улицы Холодильной и было посвящено писателю Владиславу Крапивину. Затем, на станции на улице Монтажников, разместились сказочные герои Мойдодыр и Карлсон, обучающие детей правилам использования канализации. На площади Борцов революции художники изобразили исторические здания центра Тюмени. Год назад на станции расположенной в районе улиц Чернышевского и Розы Люксембург были изображены герои образовательного проекта тюменского водоканала Маша и Витя, которые учат бережно относиться к природе и экономно расходовать воду.