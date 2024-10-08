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Posted 8 октября, 09:27

Published 8 октября, 09:27

Modified 8 октября, 09:27

Updated 8 октября, 09:27

Исследователи нашли у гекконов скрытую сенсорную способность

Исследователи нашли у гекконов скрытую сенсорную способность

8 октября 2024, 09:27
Фото: freepik.com
Исследование, проведенное группой ученых, выявило, что гекконы имеют способность обнаруживать низкочастотные вибрации благодаря наличию в их внутреннем ухе саккула. Эти результаты были опубликованы в журнале Current Biology.

Саккул выполняет важную функцию в поддержании равновесия и определении позиции тела. Он помогает гекконам ощущать вибрации, которые проходят через почву и воду, подобным образом воспринимают звук рыбы и амфибии, сообщает newkhakasiya.online.

Биолог Кэтрин Карр из Университета Мэриленда, одна из авторов данной работы, подчеркнула, что исследование способствует более глубокому пониманию эволюции слуховых систем от водных существ до наземных, включая млекопитающих и даже человека.

Гекконы могут воспринимать колебания в диапазоне частот от 50 до 200 Гц, которые недоступны для человеческого уха, благодаря своему саккулу. Эти низкочастотные звуковые волны могут быть значимыми для их слухового восприятия.

В лабораторных условиях ученые изучали, как слуховая система гекконов реагирует на различные стимулы, и сделали вывод, что саккул играет важную роль в выявлении вибраций, которые недоступны для обычного слуха.

Полученные данные могут радикально изменить представление о слуховых способностях других животных, таких как змеи и ящерицы, ранее считавшихся немыми или глухими. Это также предполагает, что они могут использовать вибрационные сигналы, что открывает новые горизонты для изучения поведения животных.

Данные, полученные в ходе исследования, открывают новые пути для анализа слуховых механизмов у млекопитающих и их взаимодействия с вестибулярной системой. Это, в свою очередь, может способствовать лучшему пониманию расстройств слуха и равновесия у людей.

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