Исследователи нашли у гекконов скрытую сенсорную способность

Posted 8 октября, 09:27
Published 8 октября, 09:27
Modified 8 октября, 09:27
Updated 8 октября, 09:27
Саккул выполняет важную функцию в поддержании равновесия и определении позиции тела. Он помогает гекконам ощущать вибрации, которые проходят через почву и воду, подобным образом воспринимают звук рыбы и амфибии, сообщает newkhakasiya.online.
Биолог Кэтрин Карр из Университета Мэриленда, одна из авторов данной работы, подчеркнула, что исследование способствует более глубокому пониманию эволюции слуховых систем от водных существ до наземных, включая млекопитающих и даже человека.
Гекконы могут воспринимать колебания в диапазоне частот от 50 до 200 Гц, которые недоступны для человеческого уха, благодаря своему саккулу. Эти низкочастотные звуковые волны могут быть значимыми для их слухового восприятия.
В лабораторных условиях ученые изучали, как слуховая система гекконов реагирует на различные стимулы, и сделали вывод, что саккул играет важную роль в выявлении вибраций, которые недоступны для обычного слуха.
Полученные данные могут радикально изменить представление о слуховых способностях других животных, таких как змеи и ящерицы, ранее считавшихся немыми или глухими. Это также предполагает, что они могут использовать вибрационные сигналы, что открывает новые горизонты для изучения поведения животных.
Данные, полученные в ходе исследования, открывают новые пути для анализа слуховых механизмов у млекопитающих и их взаимодействия с вестибулярной системой. Это, в свою очередь, может способствовать лучшему пониманию расстройств слуха и равновесия у людей.