Исследователи нашли у гекконов скрытую сенсорную способность

Полученные данные могут радикально изменить представление о слуховых способностях других животных, таких как змеи и ящерицы, ранее считавшихся немыми или глухими. Это также предполагает, что они могут использовать вибрационные сигналы, что открывает новые горизонты для изучения поведения животных.