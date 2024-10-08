ФОМС предостерег россиян от услуг мошенников, предлагающих перевыпустить полис

В связи с этим в ФОМС отметили, что мошенничество с полисами ОМС продолжает оставаться насущной проблемой, причем схемы обмана оказываются все более сложными. Граждан призывают не забывать: полисы ОМС для граждан РФ имеют бессрочное действие и не нуждаются ни в замене, ни в продлении. На звонки с предложениями заполнить форму для ввода данных не следует реагировать: не надо отвечать на вопросы, устанавливать дополнительные приложения, переходить по ссылкам.