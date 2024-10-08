ФОМС предостерег россиян от услуг мошенников, предлагающих перевыпустить полис

Posted 8 октября, 14:03
Published 8 октября, 14:03
Modified 8 октября, 14:04
Updated 8 октября, 14:04
Ранее в СМИ появилась информация, что застрахованные граждане начали получать звонки с предложением заменить их полис ОМС на новый документ с QR-кодом, сообщает ТАСС.
В связи с этим в ФОМС отметили, что мошенничество с полисами ОМС продолжает оставаться насущной проблемой, причем схемы обмана оказываются все более сложными. Граждан призывают не забывать: полисы ОМС для граждан РФ имеют бессрочное действие и не нуждаются ни в замене, ни в продлении. На звонки с предложениями заполнить форму для ввода данных не следует реагировать: не надо отвечать на вопросы, устанавливать дополнительные приложения, переходить по ссылкам.
В ФОМС предупредили, что в случае подобного инцидента необходимо сообщить о нем в страховую медицинскую организацию или в единый контакт-центр территориального фонда ОМС. Гражданам также напомнили, что сотрудники страховых медицинских организаций никогда не присылают СМС с цифровыми кодами, не выясняют персональные данные и не просят о переводе средств на какие-либо счета.