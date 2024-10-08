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Posted 8 октября, 14:03

Published 8 октября, 14:03

Modified 8 октября, 14:04

Updated 8 октября, 14:04

ФОМС предостерег россиян от услуг мошенников, предлагающих перевыпустить полис

ФОМС предостерег россиян от услуг мошенников, предлагающих перевыпустить полис

8 октября 2024, 14:03
Фото: 1MI
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) предупреждает россиян, что полисы ОМС действуют бессрочно и не нуждаются в продлении. В случае звонков с предложением получить новый документ нужно сообщить об инциденте в страховую организацию или территориальный фонд.

Ранее в СМИ появилась информация, что застрахованные граждане начали получать звонки с предложением заменить их полис ОМС на новый документ с QR-кодом, сообщает ТАСС.

В связи с этим в ФОМС отметили, что мошенничество с полисами ОМС продолжает оставаться насущной проблемой, причем схемы обмана оказываются все более сложными. Граждан призывают не забывать: полисы ОМС для граждан РФ имеют бессрочное действие и не нуждаются ни в замене, ни в продлении. На звонки с предложениями заполнить форму для ввода данных не следует реагировать: не надо отвечать на вопросы, устанавливать дополнительные приложения, переходить по ссылкам.

В ФОМС предупредили, что в случае подобного инцидента необходимо сообщить о нем в страховую медицинскую организацию или в единый контакт-центр территориального фонда ОМС. Гражданам также напомнили, что сотрудники страховых медицинских организаций никогда не присылают СМС с цифровыми кодами, не выясняют персональные данные и не просят о переводе средств на какие-либо счета.

#Общество
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