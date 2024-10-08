Буцаев: В текущем году первые экопромышленные парки откроют в 6 регионах РФ

Posted 8 октября, 15:36
Published 8 октября, 15:36
Modified 8 октября, 15:37
Updated 8 октября, 15:37
Согласно заявлению генерального директора Российского экологического оператора Дениса Буцаева, сделанному 8 октября на Российском экологическом форуме (РЭФ), правительство поддержало проекты строительства первых шести экопромышленных парков. Они будут открыты по окружному принципу в Подмосковье, а также в Новосибирской, Ленинградской, Нижегородской, Челябинской областях и на Ставрополье. Прежде финансовая помощь предоставлялась только программам по обращению с ТКО, но сейчас фактически аналогичные меры поддержки расширены на весь спектр проектов по переработке вторресурсов, не исключая промышленные и строительные. Этой информацией специалист поделился, выступив на пленарной сессии «Пять лет будущего: фокус на экологию и „зеленые“ инвестиции».
Экопромышленные парки, которые возводятся в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», будут выполнять функцию спецплощадок для глубокой переработки вторичных ресурсов и выпуска продукции из вторсырья, пишет 56orb.ru.
Также Буцаев рассказал, что Российский экологический оператор в конце 2022 года инициировал выпуск зеленых облигаций, благодаря чему и появилась возможность получения плеча от рынка. Гендиректор РЭО обратился к банковским организациям, поблагодарив их за поддержку, оказанную ППК «РЭО» в размещении облигаций. Он отметил, что с размещением облигаций компания получает объемы финансирования, в десять раз превышающие заложенные в бюджете суммы. «А бюджетные деньги мы тратим только на субсидирование процентной ставки», — добавил специалист.
Благодаря установлению стабильной финансовой модели у инвесторов появилась возможность точнее планировать объемы вложений при размещении технологических проектов в достаточно сложных условиях.
Гендиректор РЭО подчеркнул, что в связи с запуском связанных со вторресурсами проектов происходит крупный сырьевой передел. Вторсырье становится реальным конкурентом оригинальных видов сырья в таких фракциях, как пластик, стекло и бумага. Классические участники рынка подключаются к инициативе по поддержке возможности применения вторичного сырья.
«Мы видим, что технологически многие компании предусматривают в своих производственных решениях возможность использования вторсырья, помогая таким образом решению отраслевых задач по внедрению вторсырья в определенных процентных соотношениях в производство новой продукции», — подытожил глава РЭО.