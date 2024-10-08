Буцаев: В текущем году первые экопромышленные парки откроют в 6 регионах РФ

Согласно заявлению генерального директора Российского экологического оператора Дениса Буцаева, сделанному 8 октября на Российском экологическом форуме (РЭФ), правительство поддержало проекты строительства первых шести экопромышленных парков. Они будут открыты по окружному принципу в Подмосковье, а также в Новосибирской, Ленинградской, Нижегородской, Челябинской областях и на Ставрополье. Прежде финансовая помощь предоставлялась только программам по обращению с ТКО, но сейчас фактически аналогичные меры поддержки расширены на весь спектр проектов по переработке вторресурсов, не исключая промышленные и строительные. Этой информацией специалист поделился, выступив на пленарной сессии «Пять лет будущего: фокус на экологию и „зеленые“ инвестиции».