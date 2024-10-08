Буцаев развенчал миф о том, что отходы из разных баков смешивают в мусоровозах

Posted 8 октября, 09:45
Published 8 октября, 09:45
Modified 8 октября, 09:45
Updated 8 октября, 09:45
Буцаев подчеркнул, что миф о том, что отсортированные отходы в итоге отправляются в один мусоровоз, за пять лет реформы ни разу не подтвердился. Несмотря на просьбы привести хотя бы один пример, распространители этого слуха не смогли этого сделать. Однако он признал, что единичные случаи такой халатности все же могли иметь место, передает gorod55.ru.
Гендиректор РЭО подчеркнул важность личной ответственности: если человек сортирует отходы, он уже вносит значительный вклад в улучшение переработки.
Если происходят случаи смешивания отходов, компания призывает сообщать об этом через сервис «РЭО Радар». Здесь же можно информировать о стихийных свалках, сбросах опасных отходов и других нарушениях. Недавно в системе появилась функция фиксации жалоб на несвоевременный вывоз мусора и ненадлежащее состояние контейнерных площадок.
Напомним, что РЭФ проводится с 7 по 9 октября, и его организаторами выступают РЭО, правительство и Минприроды России.