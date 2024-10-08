Буцаев развенчал миф о том, что отходы из разных баков смешивают в мусоровозах

Буцаев подчеркнул, что миф о том, что отсортированные отходы в итоге отправляются в один мусоровоз, за пять лет реформы ни разу не подтвердился. Несмотря на просьбы привести хотя бы один пример, распространители этого слуха не смогли этого сделать. Однако он признал, что единичные случаи такой халатности все же могли иметь место, передает gorod55.ru.