Буцаев: Отрасли ТКО необходимы 300 тысяч специалистов

Буцаев отметил, что нехватка специалистов в этой сфере особенно заметна, сообщает newsnn.ru. В течение следующих трех лет предполагаемая потребность в профессионалах составляет примерно 90 тысяч человек, а в перспективе пяти лет это число может вырасти до 300 тысяч сотрудников в отрасли обращения с отходами. Если учитывать соседние области, такие как логистика, банковские услуги и связанные секторы, нужда в кадрах может увеличиться в три раза. Сфера обращения с ТКО отличается многообразием, и в ней найдется место для профессионалов из различных областей — от юристов до узких специалистов, таких как технологи и методологи.