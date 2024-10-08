Буцаев: Отрасли ТКО необходимы 300 тысяч специалистов

Posted 8 октября, 10:17
Published 8 октября, 10:17
Modified 8 октября, 10:17
Updated 8 октября, 10:17
Буцаев отметил, что нехватка специалистов в этой сфере особенно заметна, сообщает newsnn.ru. В течение следующих трех лет предполагаемая потребность в профессионалах составляет примерно 90 тысяч человек, а в перспективе пяти лет это число может вырасти до 300 тысяч сотрудников в отрасли обращения с отходами. Если учитывать соседние области, такие как логистика, банковские услуги и связанные секторы, нужда в кадрах может увеличиться в три раза. Сфера обращения с ТКО отличается многообразием, и в ней найдется место для профессионалов из различных областей — от юристов до узких специалистов, таких как технологи и методологи.
Он также подчеркнул, что молодежь играет ключевую роль в процессе реформирования системы управления отходами согласно РЭО. В связи с этим организация активно поддерживает различные инициативы, ориентированные на молодое поколение. В 2021 году был создан консорциум «Экономика замкнутого цикла», который объединяет более 35 учебных заведений и множество компаний. Не менее 10 университетов открыли специализированные кафедры, предоставляющие возможность обучения на бюджетной основе.
Дополнительно РЭО работает над созданием образовательных материалов для преподавателей, которые готовят будущих специалистов.
Кроме того, РЭО запускает проект по повышению экологизации форумов в партнерстве с Росмолодежью. Советник главы Федерального агентства по делам молодежи Олег Макаров выразил признательность команде РЭО и отметил, что в их линейке уже насчитывается свыше 40 форумов. Более того, работа по улучшению экологизации распространилась на другие мероприятия, помимо форумов Росмолодежи. В настоящее время ведомство и РЭО выступают консалтерами по экологичной организации других форумов.