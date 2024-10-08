Автоэксперт Попов заверил, что китайские тормоза ничуть не хуже любых других

Автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с «Ридусом» прокомментировал информацию о том, что массовое ДТП под Серпуховом было вызвано китайскими тормозами на грузовике, которые не сработали. По его словам, тормозные системы из Китая не выделяются в худшую сторону от запчастей из других стран. Он отметил, что китайские производители, вероятно, просто скопировали другие тормозные системы.