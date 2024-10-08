Автоэксперт Попов заверил, что китайские тормоза ничуть не хуже любых других

Posted 8 октября, 12:23
Published 8 октября, 12:23
Modified 8 октября, 12:26
Updated 8 октября, 12:26
Автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с «Ридусом» прокомментировал информацию о том, что массовое ДТП под Серпуховом было вызвано китайскими тормозами на грузовике, которые не сработали. По его словам, тормозные системы из Китая не выделяются в худшую сторону от запчастей из других стран. Он отметил, что китайские производители, вероятно, просто скопировали другие тормозные системы.
Попов отметил, что сам уже давно ставит на легковые автомобили колодки из Китая. Он добавил, что есть запчасти «пожёстче и помягче, порыхлее и поплотнее», но в целом данная деталь китайского производства вполне себе пригодна для использования и стоят дешевле.
Эксперт признал, что у китайских колодок могут быть проблемы с качеством металлообработки, но ДТП вряд ли связано с этим. Попов пояснил, что, если бы были проблемы с реинжинирингом или собственная технология, то подобные истории случались бы со многими грузовиками. Поэтому данный инцидент вызван либо проблемами обслуживания, либо браком конкретной детали.