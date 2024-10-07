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Posted 7 октября, 07:26

Published 7 октября, 07:26

Modified 7 октября, 07:28

Updated 7 октября, 07:28

В Тюмени сэкономили миллионы на очистке озера

В Тюмени сэкономили миллионы на очистке озера

7 октября 2024, 07:26
Фото: 1MI
Тюменские власти смогли сэкономить несколько миллионов рублей на очистке озера Алебашево. Об этом сообщила директор департамента недропользования и экологии региона Елена Уляшева.

Первый этап работ оценивался в 77 миллионов рублей. Однако позже смета сократилась до 74 миллионов.

«С учетом корректировки сметно-финансовых расчетов в части индексов фактической инфляции, а также экономии по результатам торгов стоимость работ на 2024 год составила 74 миллиона рублей», — цитирует Уляшеву РБК Тюмень.

Отмечается, что работы планируют завершить до 30 ноября. Планы подрядчика может нарушить погода.

Ранее «Наш город» писал, что российские банки отказались давать тюменскому правительству деньги в кредит.

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