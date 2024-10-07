В Тюмени сэкономили миллионы на очистке озера

Posted 7 октября, 07:26
Published 7 октября, 07:26
Modified 7 октября, 07:28
Updated 7 октября, 07:28
Первый этап работ оценивался в 77 миллионов рублей. Однако позже смета сократилась до 74 миллионов.
«С учетом корректировки сметно-финансовых расчетов в части индексов фактической инфляции, а также экономии по результатам торгов стоимость работ на 2024 год составила 74 миллиона рублей», — цитирует Уляшеву РБК Тюмень.
Отмечается, что работы планируют завершить до 30 ноября. Планы подрядчика может нарушить погода.
Ранее «Наш город» писал, что российские банки отказались давать тюменскому правительству деньги в кредит.