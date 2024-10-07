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Posted 7 октября, 01:04

Published 7 октября, 01:04

Modified 7 октября, 01:04

Updated 7 октября, 01:04

В Тюмени 7 октября будет солнечно и прохладно

В Тюмени 7 октября будет солнечно и прохладно

7 октября 2024, 01:04
Фото: 1MI
На юге Тюменской области в понедельник, 7 октября, ожидается переменная облачность, ветер с порывами до 14 м/с. Максимальная дневная температура воздуха составит +11…+16, ночью термометры покажут 0…+5. День пройдет без существенных осадков.

В Тюмени 7 октября синоптики прогнозируют малооблачную погоду. В утренние часы термометры покажут +2…+7, днем потеплеет до +8…+11, в ночные часы температура воздуха составит +5…+7. Скорость ветра составит 5,3 м/с.

УФ-индекс 2 бала, магнитное поле неустойчивое. Восход в 6:54, закат в 17:56, продолжительность дня 11 часов 2 минуты.

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В Тобольске 7 октября ожидается облачная с прояснениями погода без осадком. В утренние часы ожидается +2…+6, к полудню воздух прогреется до +8, ночью термометры покажут +3…+4. Скорость ветра составит 6 м/с.

УФ-индекс 1 бал, магнитное поле неустойчивое. Восход в 6:44, закат в 17:44, продолжительность дня 11 часов 0 минут.

В Ишиме 7 октября синоптики обещают малооблачную погоду. Утром температура воздуха составит +2…+8, в дневные часы ожидается до +9…+10, ночью температура воздуха составит +3…+5. Ветер будет дуть со скоростью 6,9 м/с.

УФ-индекс 2 бала, магнитное поле неустойчивое. Восход в 6:37, закат в 17:42, продолжительность дня 11 часов 5 минут.

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