В Тюмени 7 октября будет солнечно и прохладно

На юге Тюменской области в понедельник, 7 октября, ожидается переменная облачность, ветер с порывами до 14 м/с. Максимальная дневная температура воздуха составит +11…+16, ночью термометры покажут 0…+5. День пройдет без существенных осадков.

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