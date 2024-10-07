Ученые: Выращивать грибы муравьям помог астероид

Posted 7 октября, 07:58
Published 7 октября, 07:58
Modified 7 октября, 07:58
Updated 7 октября, 07:58
Анализ генетических данных нескольких сотен видов муравьев и грибов, проведенный учеными, позволил составить детальные эволюционные деревья. Этот проект наглядно показал, что разведение грибов муравьями началось 66 миллионов лет назад. Результаты исследования были опубликованы в журнале Science, сообщает newkhakasiya.online.
В обеих Америках существует около 250 видов муравьев, занимающихся разведением грибов. Ученые разделили их на четыре категории в зависимости от используемых методов. Например, муравьи-листорезы применяют наиболее сложные технологии: они собирают мелкие растительные элементы для питания своих грибов. Эти грибы развиваются в специализированных структурах, известных как гонглидии, которые служат пищей для муравьев. Такая симбиотическая связь обеспечивает колонии, состоящие из миллионов особей, необходимыми питательными веществами.
Тед Шульц, ведущий автор исследования и энтомолог, который на протяжении 35 лет изучает взаимодействие муравьев и грибов, провел больше 30 экспедиций в джунглях. В своём музее он также разводил колонии муравьев, занимающихся грибоводством. Обширная коллекция образцов, собранная Шульцем и его командой, послужила основой для последующих исследований.
Исследователи изучили генетические данные 288 грибных видов, которые выращивают муравьи, и 187 самостоятельных видов. Кроме того, был проведён анализ 208 видов муравьев, занимающихся сельским хозяйством, и 68 видов, которые им не занимаются.
Ученые выяснили, что после катастрофы, которая привела к вымиранию динозавров, в атмосфере накопилось большое количество пыли, что усложнило фотосинтез и привело к исчезновению около половины растительных видов. Однако это событие оказалось благоприятным для грибов, так как разлагающаяся на земле растительность предоставила им пищу.
Муравьи, адаптировавшиеся к новому окружению, стали использовать грибы в качестве пищи, которая полностью удовлетворяла их потребности. Постепенно они начали активнее способствовать развитию грибов, применяя более развитые методы ухода за ними. При резком похолодании примерно 27 миллионов лет назад некоторые муравьи переместились из тропических лесов в саванны, прихватив с собой грибы. Эти грибы оказались изолированными от своих предшественников и не смогли бы выжить без заботы муравьев. Шульц подчеркивает, что муравьи фактически одомашнили грибы, как это делают люди в области сельского хозяйства.