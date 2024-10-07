Ученые: Выращивать грибы муравьям помог астероид

Муравьи, адаптировавшиеся к новому окружению, стали использовать грибы в качестве пищи, которая полностью удовлетворяла их потребности. Постепенно они начали активнее способствовать развитию грибов, применяя более развитые методы ухода за ними. При резком похолодании примерно 27 миллионов лет назад некоторые муравьи переместились из тропических лесов в саванны, прихватив с собой грибы. Эти грибы оказались изолированными от своих предшественников и не смогли бы выжить без заботы муравьев. Шульц подчеркивает, что муравьи фактически одомашнили грибы, как это делают люди в области сельского хозяйства.