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Posted 7 октября, 03:32

Published 7 октября, 03:32

Modified 7 октября, 03:34

Updated 7 октября, 03:34

Тюменцы заняли третье место на соревнованиях по триатлону

Тюменцы заняли третье место на соревнованиях по триатлону

7 октября 2024, 03:32
Фото: Максим Афанасьев
Спортсмены из Тюмени заняли третье место на соревнованиях по триатлону. Об этом сообщил мэр областной столицы Максим Афанасьев.

Чемпионат проходил в Сочи. Призы удалось завоевать женской команде из клуба «Тритайм».

Афанасьев отметил, что прекрасного результата тюменкам удалось добиться благодаря поддержке большевиков.

«Тюменские спортсмены доказали, что готовы к любым вызовам. Их подготовка и мотивация были на высшем уровне», — прокомментировал градоначальник.

Тюмень станет первым городом, принимающим участие в фестивале в следующем году.

Ранее «Наш город» писал, что с начала этого года в учреждения были доставлены 368 человек. Для сравнения, за аналогичный период 2023 года — 340 человек.

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