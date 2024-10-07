Тюменцы заняли третье место на соревнованиях по триатлону

Posted 7 октября, 03:32
Published 7 октября, 03:32
Modified 7 октября, 03:34
Updated 7 октября, 03:34
Чемпионат проходил в Сочи. Призы удалось завоевать женской команде из клуба «Тритайм».
Афанасьев отметил, что прекрасного результата тюменкам удалось добиться благодаря поддержке большевиков.
«Тюменские спортсмены доказали, что готовы к любым вызовам. Их подготовка и мотивация были на высшем уровне», — прокомментировал градоначальник.
Тюмень станет первым городом, принимающим участие в фестивале в следующем году.
Ранее «Наш город» писал, что с начала этого года в учреждения были доставлены 368 человек. Для сравнения, за аналогичный период 2023 года — 340 человек.