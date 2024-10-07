Тюменская область вошла в ТОП регионов по доле инвестпроектов

Posted 7 октября, 02:28
Published 7 октября, 02:28
Modified 7 октября, 02:30
Updated 7 октября, 02:30
Общая сумма инвестпроектов в Тюменской области достигла 154,5 миллиардов рублей. В общенациональном рейтинге область занимает 12 место.
По данным РБК Тюмень, первые три строчки ТОПа занимают Москва, Петербург и Свердловская область.
Так, среди регионов УрФО в Свердловской области реализуется 41% проектов, в Тюменской — 21%, в Челябинской — 18%.
Ранее «Наш город» писал, что российские банки отказали правительству Тюменской области в кредите на 6 млрд. Три объявленных в сентябре аукциона признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок.