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Posted 7 октября, 02:28

Published 7 октября, 02:28

Modified 7 октября, 02:30

Updated 7 октября, 02:30

Тюменская область вошла в ТОП регионов по доле инвестпроектов

Тюменская область вошла в ТОП регионов по доле инвестпроектов

7 октября 2024, 02:28
Фото: 1MI
Сюжет
Инвестиции
Тюмень заняла второе место в Уральском федеральном округе по доле инвестиционных проектов. Об этом сообщили аналитики.

Общая сумма инвестпроектов в Тюменской области достигла 154,5 миллиардов рублей. В общенациональном рейтинге область занимает 12 место.

По данным РБК Тюмень, первые три строчки ТОПа занимают Москва, Петербург и Свердловская область.

Так, среди регионов УрФО в Свердловской области реализуется 41% проектов, в Тюменской — 21%, в Челябинской — 18%.

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Ранее «Наш город» писал, что российские банки отказали правительству Тюменской области в кредите на 6 млрд. Три объявленных в сентябре аукциона признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

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