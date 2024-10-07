Тюмень заняла третье место в рейтинге самых «улыбчивых» городов России

Posted 7 октября, 12:27
Published 7 октября, 12:27
Modified 7 октября, 12:29
Updated 7 октября, 12:29
Тюмень в этом рейтинге заняла третье место, на втором — Петропавловск-Камчатский, а лидером среди самых улыбчивых городов России стал Южно-Сахалинск. Улыбчивость города определялась количеством транзакций по биометрии на душу населения за август 2024 года. В топ-10 также вошли Северодвинск, Екатеринбург, Красногорск, Иркутск, Сарапул, Кострома, Одинцово. Всего с начала года тюменцы оплатили свои покупки по биометрии почти 34 тысячи раз.
Кроме того, Сбер выяснил, что наиболее активно россияне платят улыбкой в обеденное время — с 12:00 до 16:00 часов, и сразу после завершения рабочего дня — с 16:00 и до 20:00 часов. Это соответствует и распределению оплат по категориям — чаще всего жители нашей страны платят улыбкой в кафе и в продуктовых магазинах.
Примечательно, что в конце сентября Сбер дал своим клиентам возможность платить по биометрии не только картой своего банка, но картой любого другого. Теперь клиент может подключить карту другого банка в приложении СберБанк Онлайн и платить по биометрии с их использованием. Важно, что, оплачивая покупки «улыбкой» с карты другого банка клиент по-прежнему будет получать кэшбек и все привилегии своего банка.
Сервис оплаты по биометрии Сбер запустил летом 2023 года и популярность этого сервиса постоянно растет. Банк активно создает инфраструктуру под сервис. На сегодняшний день уже установлено более 800 тысяч био-терминалов в магазинах, ресторанах и к концу года их число вырастет до 1 млн других предприятиях.