Тюмень заняла третье место в рейтинге самых «улыбчивых» городов России

Кроме того, Сбер выяснил, что наиболее активно россияне платят улыбкой в обеденное время — с 12:00 до 16:00 часов, и сразу после завершения рабочего дня — с 16:00 и до 20:00 часов. Это соответствует и распределению оплат по категориям — чаще всего жители нашей страны платят улыбкой в кафе и в продуктовых магазинах.