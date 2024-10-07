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Posted 7 октября, 14:02

Published 7 октября, 14:02

Modified 7 октября, 14:04

Updated 7 октября, 14:04

Тело пропавшего тюменского рыбака нашли в озере Кислом

Тело пропавшего тюменского рыбака нашли в озере Кислом

7 октября 2024, 14:02
Фото: 1MI
В озере Кислом Ишимского района найдено тело 72-летнего рыбака, который считался пропавшим без вести с 21 сентября. Его тело обнаружили у берега озера Кислого, которое находится рядом с жилым домом на улице Приозерной.

Информация о находке поступила сотрудникам Ишимского межрайонного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области 5 октября. В ходе осмотра тела специалисты не обнаружили признаков насильственной смерти.

Согласно предварительной версии, пожилой мужчина вышел 21 сентября из дома с целью порыбачить, но обратно так и не вернулся. Поисковики обнаружили только лодку, после чего продолжили работу.

«В результате проведенных мероприятий тело рыбака 5 октября текущего года обнаружено и извлечено из воды», — говорится в сообщении СУ СКР по Тюменской области.

Правоохранительные органы проводят комплекс проверочных мероприятий, включая судебно-медицинскую экспертизу.

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Напомним, на сегодняшний день в Тюмени продолжают активно искать 35 человек, пропавших без вести. Самое старое исчезновение датируется 2021 году, самое недавнее, которое до сих пор расследуют — пропажа матери местного тренера по биатлону.

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