Тело пропавшего тюменского рыбака нашли в озере Кислом

Posted 7 октября, 14:02
Published 7 октября, 14:02
Modified 7 октября, 14:04
Updated 7 октября, 14:04
Информация о находке поступила сотрудникам Ишимского межрайонного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области 5 октября. В ходе осмотра тела специалисты не обнаружили признаков насильственной смерти.
Согласно предварительной версии, пожилой мужчина вышел 21 сентября из дома с целью порыбачить, но обратно так и не вернулся. Поисковики обнаружили только лодку, после чего продолжили работу.
«В результате проведенных мероприятий тело рыбака 5 октября текущего года обнаружено и извлечено из воды», — говорится в сообщении СУ СКР по Тюменской области.
Правоохранительные органы проводят комплекс проверочных мероприятий, включая судебно-медицинскую экспертизу.
Напомним, на сегодняшний день в Тюмени продолжают активно искать 35 человек, пропавших без вести. Самое старое исчезновение датируется 2021 году, самое недавнее, которое до сих пор расследуют — пропажа матери местного тренера по биатлону.