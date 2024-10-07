Техосмотр в Тюмени подорожает. Когда и на сколько?

Posted 7 октября, 07:15
Published 7 октября, 07:15
Modified 7 октября, 07:17
Updated 7 октября, 07:17
Напомним, с 2021 года владельцы частного автопарка (физлица) должны проходить ТО лишь в случае постановки на учет и перерегистрации авто старше четырех лет, а также при внесении изменений в конструкцию транспортного средства.
Индексация тарифов проводится ежегодно согласно приказу Федеральной антимонопольной службы. Регионы запрашивают у операторов ТО сведения об их расходах и уже на основе этих данных рассчитывают «экономически обоснованный» тариф.
В том случае, если данные присылают менее 50% операторов региона, то чиновники сами индексируют стоимость процедуры. В частности, в 2023 году в большинстве российских регионов бизнес проявил себя пассивно, в результате чего стоимость ТО увеличилась в среднем на 12%. В этом году рост составит 7,3–7,4%, пишет «Коммерсантъ».
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени новые автомобили из линейки бюджетных за последнее время выросли в цене до 1,5-2 миллионов рублей. Ниже данной цены найти авто без пробега сегодня на рынке практически невозможно. Преимущественно, в пределах 2 миллионов рублей сегодня можно купить либо отечественный, либо китайский автомобиль.