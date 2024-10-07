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Posted 7 октября, 07:15

Published 7 октября, 07:15

Modified 7 октября, 07:17

Updated 7 октября, 07:17

В Тюмени подорожает техосмотр с 2025 года

Техосмотр в Тюмени подорожает. Когда и на сколько?

7 октября 2024, 07:15
Фото: 1MI

В Тюмени подорожает техосмотр с 2025 года

Тюменских автовладельцев ожидает подорожание техосмотра с 1 января 2025 года. Стоимость ТО увеличится с 1021 до 1096 рублей. Это один из самых низких показателей стоимости ТО в России. К примеру, в Амурской области техосмотр с 2025 года будет стоить 1694 рублей.

Напомним, с 2021 года владельцы частного автопарка (физлица) должны проходить ТО лишь в случае постановки на учет и перерегистрации авто старше четырех лет, а также при внесении изменений в конструкцию транспортного средства.

Индексация тарифов проводится ежегодно согласно приказу Федеральной антимонопольной службы. Регионы запрашивают у операторов ТО сведения об их расходах и уже на основе этих данных рассчитывают «экономически обоснованный» тариф.

В том случае, если данные присылают менее 50% операторов региона, то чиновники сами индексируют стоимость процедуры. В частности, в 2023 году в большинстве российских регионов бизнес проявил себя пассивно, в результате чего стоимость ТО увеличилась в среднем на 12%. В этом году рост составит 7,3–7,4%, пишет «Коммерсантъ».

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени новые автомобили из линейки бюджетных за последнее время выросли в цене до 1,5-2 миллионов рублей. Ниже данной цены найти авто без пробега сегодня на рынке практически невозможно. Преимущественно, в пределах 2 миллионов рублей сегодня можно купить либо отечественный, либо китайский автомобиль.

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