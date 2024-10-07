Техосмотр в Тюмени подорожает. Когда и на сколько?

В том случае, если данные присылают менее 50% операторов региона, то чиновники сами индексируют стоимость процедуры. В частности, в 2023 году в большинстве российских регионов бизнес проявил себя пассивно, в результате чего стоимость ТО увеличилась в среднем на 12%. В этом году рост составит 7,3–7,4%, пишет «Коммерсантъ».