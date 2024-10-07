Стало известно, когда откроют крематорий под Тюменью

Напомним, впервые речь о строительстве крематория под Тюменью шла в 2011 году. Тогда комплекс планировали возвести на Велижанском тракте, позже — в районе деревни Падерина. Однако из-за многочисленных возмущений тюменцев по данному факту, пришлось искать другое место. Активное обсуждение строительства крематория началось в 2017 году. Тогда же проектом заинтересовались инвесторы.