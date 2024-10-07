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Posted 7 октября, 06:05

Published 7 октября, 06:05

Modified 7 октября, 06:30

Updated 7 октября, 06:30

Тюменский крематорий откроют в четвертом квартале 2024 года

Стало известно, когда откроют крематорий под Тюменью

7 октября 2024, 06:05
Фото: ГУС ТО

Тюменский крематорий откроют в четвертом квартале 2024 года

Сюжет
Строительство
Тюменский кремационный комплекс, расположенный на Червишевском тракте, начнет работать в четвертом квартале этого года.

По данным Главного управления строительства Тюменской области, строительство крематория завершено. Застройщик ООО «Городская Служба Луч» уже получил заключение о соответствии проекту.

Фото: ГУС ТО
«Здание построено с учетом всех современных технологий, соответствует требованиям экологических, санитарно-эпидемиологических и противопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивает безопасную эксплуатацию объекта», — сообщил инспектор управления Госстройнадзора ГУС ТО Алексей Ребещенко.

Строительство кремационного комплекса на Червишевском тракте началось в конце 2023 года. Общая площадь объекта составляет порядка полутора тысяч квадратных метров. В здании расположены пять прощальных залов площадью от 110 до 53 квадратных метров с высотой потолков 4,6 метра, помещение для просмотра начала кремации, административные помещения, санузлы, гардеробные, холодильное помещение.

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Напомним, впервые речь о строительстве крематория под Тюменью шла в 2011 году. Тогда комплекс планировали возвести на Велижанском тракте, позже — в районе деревни Падерина. Однако из-за многочисленных возмущений тюменцев по данному факту, пришлось искать другое место. Активное обсуждение строительства крематория началось в 2017 году. Тогда же проектом заинтересовались инвесторы.

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