Стало известно, когда откроют крематорий под Тюменью

Posted 7 октября, 06:05
Published 7 октября, 06:05
Modified 7 октября, 06:30
Updated 7 октября, 06:30
По данным Главного управления строительства Тюменской области, строительство крематория завершено. Застройщик ООО «Городская Служба Луч» уже получил заключение о соответствии проекту.
«Здание построено с учетом всех современных технологий, соответствует требованиям экологических, санитарно-эпидемиологических и противопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивает безопасную эксплуатацию объекта», — сообщил инспектор управления Госстройнадзора ГУС ТО Алексей Ребещенко.
Строительство кремационного комплекса на Червишевском тракте началось в конце 2023 года. Общая площадь объекта составляет порядка полутора тысяч квадратных метров. В здании расположены пять прощальных залов площадью от 110 до 53 квадратных метров с высотой потолков 4,6 метра, помещение для просмотра начала кремации, административные помещения, санузлы, гардеробные, холодильное помещение.
Напомним, впервые речь о строительстве крематория под Тюменью шла в 2011 году. Тогда комплекс планировали возвести на Велижанском тракте, позже — в районе деревни Падерина. Однако из-за многочисленных возмущений тюменцев по данному факту, пришлось искать другое место. Активное обсуждение строительства крематория началось в 2017 году. Тогда же проектом заинтересовались инвесторы.