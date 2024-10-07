Спорный конец. Тюменский урбанист предложил хоронить людей в «грибных» костюмах

На самом деле идея «грибного» захоронения не нова. Первый вариант «грибного костюма» для захоронения был представлен еще в 2011-м году, его разработала биохудожница Джэ Рим Ли. Она предлагала изобрести вид грибов, который будет «вытягивать» из тела все токсичные вещества. Однако идея оказалась неосуществимой, и она использовала для этих целей уже существующие виды спор.