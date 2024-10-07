Спорный конец. Тюменский урбанист предложил хоронить людей в «грибных» костюмах

Posted 7 октября, 07:39
Published 7 октября, 07:39
Modified 7 октября, 07:41
Updated 7 октября, 07:41
Площади кладбищ в России измеряются десятками гектар. Только в Тюменской области они занимают более 200 гектар. Так, каждый из секторов Червишевского кладбища по площади достигает примерно 10 гектаров. Для примера, один из самых маленьких секторов — №5, в ширину уже составляет 1200 метров, а в длину более 350 метров. С каждым годом их площади только расширяются.
К тому же вариант захоронения в земле не безвреден для окружающей среды, так как в результате разложения железо, цинк, сера, кальций и фосфор попадают в почву. К тому же тела обрабатывают формальдегидами в процессе бальзамирования.
Сейчас есть второй по распространенности способ прощания с телом — это кремация. Его также нельзя назвать безвредным, к тому же вероисповедания многих не позволяет предавать тела огню. А потому, как считает тюменский урбанист Никита Мельников, важно заниматься разработкой способов более безопасного для окружающей среды способа захоронений.
«В земле людей хоронят с очень давних времен, и тема других вариантов прощания с телом считается достаточно табуированной. Однако нельзя игнорировать вред, наносимый природе, и площади, которые занимают „города мертвых“. Наука активно развивается, и перед ней нужно ставить такие актуальные задачи», — считает Мельников.
Сам специалист пока предпочитает кремацию классическому захоронению. Он уже предлагал в Тюменской области создать «Парк памяти», захоронив прах погибших в корнях деревьев и увесив их памятными табличками. Однако многие идею восприняли негативно, также тюменцы указывали, что кремация не допускается в их вероисповедании.
Но урбанист нашел и иной вариант, для которого нет необходимости сжигать тело. Он предполагает превращения тела человека в грибницу путем его захоронения в костюме из грибных спор или покрытии тела специальной жидкостью.
«Это не первый взгляд тоже может ошарашить, я понимаю. Но человек, как появился по законам природы, так и уйдет. После погребения споры начинают прорастать и они могут нейтрализовать вредные вещества, выделяемые телом. Они, напротив, будут питать споры, которые будут прорастать. Это может обогатить почву и напитать флору», — рассказывает Мельников.
На самом деле идея «грибного» захоронения не нова. Первый вариант «грибного костюма» для захоронения был представлен еще в 2011-м году, его разработала биохудожница Джэ Рим Ли. Она предлагала изобрести вид грибов, который будет «вытягивать» из тела все токсичные вещества. Однако идея оказалась неосуществимой, и она использовала для этих целей уже существующие виды спор.
Вместе с тем отметим, что идея тюменского урбаниста сама по себе не решает проблему огромных площадей кладбищ. Для того чтобы они перестали так стремительно расширяться, Мельников предлагает отказаться от классического варианта с «участками».
«Мы привыкли к памятникам, к столикам и лавочкам. Но готовы ли мы привыкнуть к тому, что через десятки лет площади кладбищ будут больше городских площадей? Это очень тонкий вопрос, и давно пора им заняться и найти способ безопасного и этичного способа решить давно существующую проблему», — говорит специалист.
Мельников отмечает, что в Тюмени уже построен крематорий, он начнет работать уже к концу текущего года, что поможет снизить темпы расширения кладбищ. Однако, как считает урбанист, на этом останавливаться не стоит.
«У нас в области мощный научный кластер. Мы можем заняться разработкой иных вариантов захоронений, которые подойдут представителям разных религий. К вопросу стоит подключить и лидеров религиозных объединений. Я думаю, что всем должен быть небезразличен будущий облик нашей планеты. Может быть, и стоит разработать наш отечественный „спорный костюм“ и предложить горожанам такой вариант», — предлагает урбанист.
Отметим, что на данный момент, пока крематорий еще не работает, внутри региона жители могут выбрать только классический вариант захоронения.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что на тюменском кладбище по просьбам людей появится несколько дополнительных входов.