Специалисты СУЭНКО проведут в Тюмени уроки по техприсоединению к электрическим сетям

Публикуем график уроков по технологическому присоединению к электрическим сетям (ТП) в Центрах обслуживания клиентов АО «СУЭНКО» на октябрь и ноябрь 2024 года. Занятия ежемесячно проходят в Тюмени и Кургане и включают в себя ознакомление будущих заявителей с этапами процедуры ТП, демонстрацию онлайн-сервисов сайта suenco.ru (личный кабинет, калькуляторы расчета стоимости техприсоединения и необходимой мощности), работу в режиме «вопрос-ответ».