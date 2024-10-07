Специалисты СУЭНКО проведут в Тюмени уроки по техприсоединению к электрическим сетям

Posted 7 октября, 06:46
Published 7 октября, 06:46
Modified 7 октября, 06:48
Updated 7 октября, 06:48
Публикуем график уроков по технологическому присоединению к электрическим сетям (ТП) в Центрах обслуживания клиентов АО «СУЭНКО» на октябрь и ноябрь 2024 года. Занятия ежемесячно проходят в Тюмени и Кургане и включают в себя ознакомление будущих заявителей с этапами процедуры ТП, демонстрацию онлайн-сервисов сайта suenco.ru (личный кабинет, калькуляторы расчета стоимости техприсоединения и необходимой мощности), работу в режиме «вопрос-ответ».
В Тюменском ЦОКе по адресу улица Северная, 32 А, 1 этаж, уроки состоятся:
Телефон для справок 8–800-700–86–72.
В Курганском ЦОКе по адресу улица Невежина, 3, уроки пройдут:
Телефон для справок 8-800-700-40-50.
Отметим, «Сибирско-Уральская энергетическая компания» — межрегиональная многопрофильная энергетическая компания Тюменской и Курганской областей. В сфере электроэнергетики протяженность сетей СУЭНКО составляет более 41 тысячи километров, а на балансе находится почти 11 тысяч объектов электросетевого хозяйства (подстанций, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов), количество условных единиц — свыше 198 тысяч.
В сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения компания обслуживает в общей сложности более 1 тысячи километров сетей, 18 водозаборов, 150 котельных, 9 водоочистных сооружений и 3 очистных сооружения канализации. При этом компания развивает инфраструктуру для электротранспорта. Например, в Тюмени уже установлено 7 электрозарядных станций. Корпоративный парк СУЭНКО пополнили 3 электромобиля.