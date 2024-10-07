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Posted 7 октября, 06:46

Published 7 октября, 06:46

Modified 7 октября, 06:48

Updated 7 октября, 06:48

Специалисты СУЭНКО проведут в Тюмени уроки по техприсоединению к электрическим сетям

Специалисты СУЭНКО проведут в Тюмени уроки по техприсоединению к электрическим сетям

7 октября 2024, 06:46
Фото: СУЭНКО
В октябре и ноябре 2024 года для физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей Тюмени и Кургана в СУЭНКО пройдут уроки по техническому присоединению к электрическим сетям.

Публикуем график уроков по технологическому присоединению к электрическим сетям (ТП) в Центрах обслуживания клиентов АО «СУЭНКО» на октябрь и ноябрь 2024 года. Занятия ежемесячно проходят в Тюмени и Кургане и включают в себя ознакомление будущих заявителей с этапами процедуры ТП, демонстрацию онлайн-сервисов сайта suenco.ru (личный кабинет, калькуляторы расчета стоимости техприсоединения и необходимой мощности), работу в режиме «вопрос-ответ».

В Тюменском ЦОКе по адресу улица Северная, 32 А, 1 этаж, уроки состоятся:

  • Для физических лиц — 17 октября, начало в 08:30,
  • Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц — 21 ноября, начало в 08:30.

Телефон для справок 8–800-700–86–72.

В Курганском ЦОКе по адресу улица Невежина, 3, уроки пройдут:

  • Для физических лиц — 23 октября, начало в 14:00,
  • Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц — 13 ноября, начало в 14:00.

Телефон для справок 8-800-700-40-50.

Отметим, «Сибирско-Уральская энергетическая компания» — межрегиональная многопрофильная энергетическая компания Тюменской и Курганской областей. В сфере электроэнергетики протяженность сетей СУЭНКО составляет более 41 тысячи километров, а на балансе находится почти 11 тысяч объектов электросетевого хозяйства (подстанций, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов), количество условных единиц — свыше 198 тысяч.

В сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения компания обслуживает в общей сложности более 1 тысячи километров сетей, 18 водозаборов, 150 котельных, 9 водоочистных сооружений и 3 очистных сооружения канализации. При этом компания развивает инфраструктуру для электротранспорта. Например, в Тюмени уже установлено 7 электрозарядных станций. Корпоративный парк СУЭНКО пополнили 3 электромобиля.

#Общество#Бизнес#Тюмень#Тюменская область#Россия#Обучение#СУЭНКО#Курс обучения#Юридические лица#Индивидуальные предприниматели#Курган
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