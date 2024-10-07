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Posted 7 октября, 08:08

Published 7 октября, 08:08

Modified 7 октября, 08:10

Updated 7 октября, 08:10

Метеоролог рассказал, какой будет зима 2024-2025 в Тюмени.

Снежные штормы! Метеоролог рассказал, какой будет зима 2024-2025 в Тюмени

7 октября 2024, 08:08
Фото: 1MI
Метеоролог рассказал, какой будет зима 2024-2025 в Тюмени.

Метеоролог рассказал, какой будет зима 2024-2025 в Тюмени

Сюжет
Мороз
Гидрометцентр России уже опубликовал прогноза на зиму 2024–2025 года. По плану, аномальных морозов не ожидается. Однако синоптики говорят о том, что отклонения от нормы допустимы, что чревато штормами и бурями.

По прогнозам Гидрометцентра, январь и февраль пройдут в границах нормы. А вот декабрь обижается, более теплый, чем обычно. Отметим, для средний показатель в Тюмени для декабря — -13℃, для января — -15,1℃, а для февраля — -12,9℃.

Погода в регионах России в декабре 2024 года. Погода в регионах России в декабре 2024 года.
Погода в регионах России в январе 2025 года.Погода в регионах России в январе 2025 года.
Погода в регионах России в феврале 2025 года.Погода в регионах России в феврале 2025 года.
Погода в регионах России в декабре 2024 года. . Фото: Скриншот meteoinfo.ru

Однако специалисты также отмечают, что оправдываемость прогнозов температурного режима за последние 15 лет колебалась в пределах 63–81%. К тому же, как говорит метеоролог Лидия Кашина, долгосрочный прогноз очень непросто составить достоверно. Также она отмечает, что на фоне погодных изменений в регионе и действий циклонов Тюменскую область зимой могут накрыть снежные штормы и бури.

«Мы видим, что у нас будут колебания воздуха значительные, это основа для возникновения опасных погодных явлений. А потому также можно ожидать обильных снегопадов и экстремальных усилений ветра», — говорит Кашина.

Отметим, что октябрь в Тюмени также ожидается более теплым, чем обычно, а потому и в этом месяце не исключено возникновение опасных погодных условий.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что во вторник, 8 октября, на юге Тюменской области ожидаются дожди и сильный ветер с порывами до 17-18 м/с.

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