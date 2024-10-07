Снежные штормы! Метеоролог рассказал, какой будет зима 2024-2025 в Тюмени

Однако специалисты также отмечают, что оправдываемость прогнозов температурного режима за последние 15 лет колебалась в пределах 63–81%. К тому же, как говорит метеоролог Лидия Кашина, долгосрочный прогноз очень непросто составить достоверно. Также она отмечает, что на фоне погодных изменений в регионе и действий циклонов Тюменскую область зимой могут накрыть снежные штормы и бури.