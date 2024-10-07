Снежные штормы! Метеоролог рассказал, какой будет зима 2024-2025 в Тюмени

Posted 7 октября, 08:08
Published 7 октября, 08:08
Modified 7 октября, 08:10
Updated 7 октября, 08:10
По прогнозам Гидрометцентра, январь и февраль пройдут в границах нормы. А вот декабрь обижается, более теплый, чем обычно. Отметим, для средний показатель в Тюмени для декабря — -13℃, для января — -15,1℃, а для февраля — -12,9℃.
Однако специалисты также отмечают, что оправдываемость прогнозов температурного режима за последние 15 лет колебалась в пределах 63–81%. К тому же, как говорит метеоролог Лидия Кашина, долгосрочный прогноз очень непросто составить достоверно. Также она отмечает, что на фоне погодных изменений в регионе и действий циклонов Тюменскую область зимой могут накрыть снежные штормы и бури.
«Мы видим, что у нас будут колебания воздуха значительные, это основа для возникновения опасных погодных явлений. А потому также можно ожидать обильных снегопадов и экстремальных усилений ветра», — говорит Кашина.
Отметим, что октябрь в Тюмени также ожидается более теплым, чем обычно, а потому и в этом месяце не исключено возникновение опасных погодных условий.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что во вторник, 8 октября, на юге Тюменской области ожидаются дожди и сильный ветер с порывами до 17-18 м/с.