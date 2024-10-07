Сила земли. Топ-5 самых богатых аграриев Тюменской области

Самым богатым аграрием в этом году снова стал основатель «Агрохолдинга Юбилейный» Николай Мамонтов. Однако ранее он возглавлял и общий рейтинг. Но сейчас владелец холдинга, которым часто хвалится регион, остается лидером лишь в профессиональной отрасли. В общем зачете Мамонтов занял 5-е место.