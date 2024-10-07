Сила земли. Топ-5 самых богатых аграриев Тюменской области

Posted 7 октября, 08:17
Published 7 октября, 08:17
Modified 7 октября, 08:17
Updated 7 октября, 08:17
1 место
Самым богатым аграрием в этом году снова стал основатель «Агрохолдинга Юбилейный» Николай Мамонтов. Однако ранее он возглавлял и общий рейтинг. Но сейчас владелец холдинга, которым часто хвалится регион, остается лидером лишь в профессиональной отрасли. В общем зачете Мамонтов занял 5-е место.
2 место
Обладательница второго места рейтинга богатейших женщин заполучила серебро и среди аграриев. Лусине Срабян владеет рядом фирм, занятых в области сельского хозяйства, некоторые из которых связаны с холдингом «Арсиб». В топ-100 богатых людей Тюменской области она расположилась на 16-м месте.
3 место
Бронзу рейтинга занимает Вардитер Нерсисян, бизнес которой также связан с холдингом «Арсиб». К тому же она занимает третье место и в рейтинге богатейших женщин, где также следует за коллегой Лусине Срабян. В общем зачете Нерсисян занимает 20-ю строчку.
4 место
На 4-й строчке располагается «Мясной король» — Сергей Мамонтов, сын лидера аграрного зачета Николая Мамонтова. Сергей также владеет частью акций «Агрохолдинга Юбилейный», но его доля значительно меньше, чем у отца.
5 место
Не покидают пятерку лидеров компаньоны, владеющие фирмой КРиММ — Геннадий Рязанов и Александр Медведев. В общем рейтинге они занимают 32-е и 33-е места соответственно. Обоим основной доход приносит известная в регионе и за его пределами картофельно-зерновая агрофирма.
О том, сколько приносит бизнес самым богатым тюменским аграриям и в каких сферах бизнеса зарабатывают еще больше, вы можете узнать в нашем спецпроекте «Топ-100 богатых людей Тюменской области».