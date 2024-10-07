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Posted 7 октября, 04:15

Published 7 октября, 04:15

Modified 7 октября, 04:15

Updated 7 октября, 04:15

Самыми богатыми людьми Тюменской области стали застройщики

Самыми богатыми людьми Тюменской области стали застройщики

7 октября 2024, 04:15
Фото: 1MI
Самыми богатыми людьми Тюменской области стали застройщики
Сюжет
Богатство
В этом году верхушка рейтинга самых богатых людей Тюменской области преимущественно состоит из застройщиков. По доходам они обогнали нефтяников, аграриев и владельцев автобизнеса.

Тройка лидеров топ-100 самых богатых людей Тюменской области всецело состоит из владельцев известных компаний-застройщиков. На первом месте рейтинга глава «Брусники» Алексей Круковский, на втором — глава ЭНКО Елена Низамова, а на третьем владелец группы компаний «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков.

Еще один застройщик расположился на четвертом месте — это Михаил Вольфсон, глава группы компаний ПСК. Сумма активов этих четырех бизнесменов составляет около 49,8 миллиардов рублей.

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В десятке лидеров числится и бизнесмен из Тобольска Федор Нейковчен с его компанией-застройщиком «Центр Девелопмент». А потому можно смело сказать, что половина десятки богатейших людей региона состоит из застройщиков.

К слову, представители строительного бизнеса были самыми богатыми и в прошлом году, несмотря на то, что лидером рейтинга был аграрий. Но Тюменская область активно наращивает темпы застройки и держится в числе лидеров жилищного строительства. К тому же регион опередил Московскую область по градостроительному потенциалу. Такой упор на застройку и приносит миллиарды местным компаниям.

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Узнать, кто еще попал в число 100 богатейших людей Тюменской области, вы можете в спецпроекте «Нашего города».

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