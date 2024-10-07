Самыми богатыми людьми Тюменской области стали застройщики

К слову, представители строительного бизнеса были самыми богатыми и в прошлом году, несмотря на то, что лидером рейтинга был аграрий. Но Тюменская область активно наращивает темпы застройки и держится в числе лидеров жилищного строительства. К тому же регион опередил Московскую область по градостроительному потенциалу. Такой упор на застройку и приносит миллиарды местным компаниям.