Самыми богатыми людьми Тюменской области стали застройщики

Posted 7 октября, 04:15
Published 7 октября, 04:15
Modified 7 октября, 04:15
Updated 7 октября, 04:15
Тройка лидеров топ-100 самых богатых людей Тюменской области всецело состоит из владельцев известных компаний-застройщиков. На первом месте рейтинга глава «Брусники» Алексей Круковский, на втором — глава ЭНКО Елена Низамова, а на третьем владелец группы компаний «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков.
Еще один застройщик расположился на четвертом месте — это Михаил Вольфсон, глава группы компаний ПСК. Сумма активов этих четырех бизнесменов составляет около 49,8 миллиардов рублей.
В десятке лидеров числится и бизнесмен из Тобольска Федор Нейковчен с его компанией-застройщиком «Центр Девелопмент». А потому можно смело сказать, что половина десятки богатейших людей региона состоит из застройщиков.
К слову, представители строительного бизнеса были самыми богатыми и в прошлом году, несмотря на то, что лидером рейтинга был аграрий. Но Тюменская область активно наращивает темпы застройки и держится в числе лидеров жилищного строительства. К тому же регион опередил Московскую область по градостроительному потенциалу. Такой упор на застройку и приносит миллиарды местным компаниям.
Узнать, кто еще попал в число 100 богатейших людей Тюменской области, вы можете в спецпроекте «Нашего города».