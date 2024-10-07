«По тайге верблюды гуляют»: в глухом тюменском лесу заметили экзотических животных

Отметим, что верблюдов под Тюменью тюменцы встречают нередко — в Ялуторовске в одном из хозяйств держат не только лошадей, но и верблюдов. Местные жители к экзотическим животным уже привыкли и говорят, что это обычные «ялуторовские веблюды».