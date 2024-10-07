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Posted 7 октября, 07:45

Published 7 октября, 07:45

Modified 7 октября, 07:47

Updated 7 октября, 07:47

В глухом тюменском лесу обнаружили верблюдов

«По тайге верблюды гуляют»: в глухом тюменском лесу заметили экзотических животных

7 октября 2024, 07:45

В глухом тюменском лесу обнаружили верблюдов

Видеоролик с разгуливающими среди деревьев верблюдом и верблюдицей опубликовал в социальных сетях житель Ярковского района.
«В лесу, где никто не живет, нашел живых двугорбых верблюдов. На берегу реки Туры в Ярковском районе. Вот это чудо! Откуда они взялись? Удивительно — ходят верблюды в тюменском лесу», — удивился автор видео.
Видео: ЧС Тюмень.

От шокирующей находки очевидец даже помолился.

Между тем, в комментариях предположили, что экзотические животные сбежали в лес из одного из местных хозяйств.

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Отметим, что верблюдов под Тюменью тюменцы встречают нередко — в Ялуторовске в одном из хозяйств держат не только лошадей, но и верблюдов. Местные жители к экзотическим животным уже привыкли и говорят, что это обычные «ялуторовские веблюды».

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