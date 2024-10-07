«По тайге верблюды гуляют»: в глухом тюменском лесу заметили экзотических животных

Posted 7 октября, 07:45
Published 7 октября, 07:45
Modified 7 октября, 07:47
Updated 7 октября, 07:47
«В лесу, где никто не живет, нашел живых двугорбых верблюдов. На берегу реки Туры в Ярковском районе. Вот это чудо! Откуда они взялись? Удивительно — ходят верблюды в тюменском лесу», — удивился автор видео.
От шокирующей находки очевидец даже помолился.
Между тем, в комментариях предположили, что экзотические животные сбежали в лес из одного из местных хозяйств.
Отметим, что верблюдов под Тюменью тюменцы встречают нередко — в Ялуторовске в одном из хозяйств держат не только лошадей, но и верблюдов. Местные жители к экзотическим животным уже привыкли и говорят, что это обычные «ялуторовские веблюды».