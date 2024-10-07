На Ямале запустили оплачиваемую стажировку для студентов и выпускников вузов

Как сообщает пресс-служба правительства ЯНАО, на стажировку в Салехард приехали участники из других городов округа, Уфы, Тюмени, Екатеринбурга, Казани и Калининграда. В первый день молодые люди собрались в здании арт-резиденции «Полярис». Они познакомились с наставниками и уже приступили к практическим занятиям по выстраиванию эффективного взаимодействия и адаптации к работе в разных отраслях.