На Ямале запустили оплачиваемую стажировку для студентов и выпускников вузов

Posted 7 октября, 11:01
Published 7 октября, 11:01
Modified 7 октября, 11:03
Updated 7 октября, 11:03
В Ямало-Ненецком автономном округе стартовала стажировка для молодых студентов и выпускников вузов. Новая программа «Ямолод.Стажировка» (https://stazher.yanao.ru/#spheres) объединила начинающих специалистов в сферах информационных технологий, молодежной политики, экономики и других. Они смогут получить опыт работы в госсекторе. В дальнейшем планируется провести стажировку и по другим модулям.
Как сообщает пресс-служба правительства ЯНАО, на стажировку в Салехард приехали участники из других городов округа, Уфы, Тюмени, Екатеринбурга, Казани и Калининграда. В первый день молодые люди собрались в здании арт-резиденции «Полярис». Они познакомились с наставниками и уже приступили к практическим занятиям по выстраиванию эффективного взаимодействия и адаптации к работе в разных отраслях.
Молодые специалисты будут проходить стажировку на базе семи государственных учреждений округа — департамента экономики, молодежной политики, транспорта, имущественных отношений, природных ресурсов и экологии, информационных технологий и связи и в централизованной бухгалтерии Ямала.
Программа стажировок в органах исполнительной власти на Ямале реализуется с 2022 года. В этом году она была расширена, такое решение губернатор Дмитрий Артюхов принял после встречи с ректором Президентской академии Алексеем Комиссаровым, — говорится в официальном сообщении окружного правительства.
За каждым стажером закреплен наставник, а также определен индивидуальный план работы. Продолжительность стажировки составит до полугода, а возрастной ценз участников — до 30 лет. Стажировку будут оплачивать, размер выплаты — до 70 тысяч рублей. Для этого со студентами и выпускниками вузов заключают трудовые договоры. На этот период каждому участнику программы предоставляют жилье. После успешного завершения стажировки часть специалистов получит предложение о работе.