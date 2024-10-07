Хулиганы едва не убили ребенка скейтбордом в тюменском ЖК

В соцсетях распространили сведения о хулиганах. Оказалось, что эта ситуация происходит уже не в первый раз. Ранее эти же малолетние злоумышленники приставали к своим сверстникам, угрожая ножом, а также били бутылки и учиняли другие хулиганские выходки.