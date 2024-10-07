Хулиганы едва не убили ребенка скейтбордом в тюменском ЖК

Posted 7 октября, 15:01
Published 7 октября, 15:01
Modified 7 октября, 15:03
Updated 7 октября, 15:03
Несчастный случай произошел в тюменском жилом комплексе «Преображенский на Московском», где группа подростков сбросила с большой высоты скейтборд на ребенка, из-за чего он получил черепно-мозговую травму. Об этом сообщает Вк-паблик «Инцидент Тюмень».
По словам отца пострадавшего, мать подростка-хулигана уже найдена, однако она наотрез отказывается признавать его вину, говоря что тот «не мог такого сделать».
«Что за садисты растут», — написала в комментариях к посту Ольга С.
В соцсетях распространили сведения о хулиганах. Оказалось, что эта ситуация происходит уже не в первый раз. Ранее эти же малолетние злоумышленники приставали к своим сверстникам, угрожая ножом, а также били бутылки и учиняли другие хулиганские выходки.
Сообщается, что инцидент и фигуранты уже находятся на контроле компетентных органов. На текущий момент происходит проверка.
Ранее сегодня сообщалось, что в отношении подростковой банды, терроризирующей тюменцев, возбудили уголовное дело. После публикация «Нашего города» глава СК Александр Бастрыкин поручил тюменским следователям организовать проверку.