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Posted 7 октября, 15:01

Published 7 октября, 15:01

Modified 7 октября, 15:03

Updated 7 октября, 15:03

Хулиганы едва не убили ребенка скейтбордом в тюменском ЖК

Хулиганы едва не убили ребенка скейтбордом в тюменском ЖК

7 октября 2024, 15:01
Фото: 1MI
Сюжет
Подростки
Подростки уже не в первый раз становятся фигурантами скандальных случаев. Родительница одного из них считает все наговорами.

Несчастный случай произошел в тюменском жилом комплексе «Преображенский на Московском», где группа подростков сбросила с большой высоты скейтборд на ребенка, из-за чего он получил черепно-мозговую травму. Об этом сообщает Вк-паблик «Инцидент Тюмень».

По словам отца пострадавшего, мать подростка-хулигана уже найдена, однако она наотрез отказывается признавать его вину, говоря что тот «не мог такого сделать».

«Что за садисты растут», — написала в комментариях к посту Ольга С.

В соцсетях распространили сведения о хулиганах. Оказалось, что эта ситуация происходит уже не в первый раз. Ранее эти же малолетние злоумышленники приставали к своим сверстникам, угрожая ножом, а также били бутылки и учиняли другие хулиганские выходки.

Сообщается, что инцидент и фигуранты уже находятся на контроле компетентных органов. На текущий момент происходит проверка.

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Ранее сегодня сообщалось, что в отношении подростковой банды, терроризирующей тюменцев, возбудили уголовное дело. После публикация «Нашего города» глава СК Александр Бастрыкин поручил тюменским следователям организовать проверку.

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#Иван Солдатов#Происшествия#Подростки#Новости тюмени#Подростковая преступность#Хулиганы#Подросток#ЖК
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