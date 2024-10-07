Эксперты РЭФ назвали топ востребованных профессий в сфере экологии

Posted 7 октября, 18:30
Published 7 октября, 18:30
Modified 7 октября, 18:30
Updated 7 октября, 18:30
Об этом сообщили эксперты отрасли на панельной сессии «Имидж и престиж профессий в сфере экономики замкнутого цикла» Российского экологического форума (РЭФ). Сессия состоялась 7 октября в рамках молодежного дня РЭФ-2024. Об этом сообщает 56orb.
Как рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев, к 2030 году экономика замкнутого цикла должна обеспечить более 93 тысяч прямых рабочих мест и дополнительных мест в смежных отраслях. Но требуются специалисты, которые заинтересованы в результатах работы, именно такие профессионалы были приглашены для выступления в рамках сессии. Они рассказали о профессиях, которые сейчас наиболее востребованы в сфере экозащиты. Среди них как узкие специалисты вроде технологов, так и представители рабочих профессий — например, водители мусоровозов. Для создания необходимого кадрового резерва для экономики замкнутого цикла вместе с вузами и компаниями РЭО основал консорциум. Теперь студенты получают образование в топовых вузах страны и имеют все шансы достичь максимальной реализации в отрасли, подвел итог глава РЭО.
Заместитель гендиректора АО «Корпорация Экополис» Илья Федоров назвал востребованными в сфере обращения с отходами профессии юристов и инженеров. А заместитель гендиректора группы «ЭкоЛайн» Елена Вишнякова рассказала о проблематике, связанной с престижем профессии водителя мусоровозов, напомнила о востребованности как разнорабочих на новых заводах, так и главных технологов, узких специалистов, а также о вакансиях исполнительных и генеральных директоров на заводах. Со своей стороны заместитель директора — руководитель экологических проектов ООО «НЭК» Ирина Степанычева назвала дефицитными рабочие специальности, такие как профессии водителя, сварщика: как правило, у этих специалистов высокие зарплатные ожидания.
Участникам сессии также рассказали о процессах ликвидации опасных отходов производства. До конца 2030 года в России необходимо ликвидировать не менее 50 опасных объектов накопленного вреда окружающей среде. Руководитель пресс-службы ФГУП «ФЭО» Антонина Громова сообщила, что для решения подобных задач необходимы самые разные специалисты — экологи, химики-технологи, инженеры, юристы, экономисты, пиар-менеджеры.