Эксперты РЭФ назвали топ востребованных профессий в сфере экологии

Как рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев, к 2030 году экономика замкнутого цикла должна обеспечить более 93 тысяч прямых рабочих мест и дополнительных мест в смежных отраслях. Но требуются специалисты, которые заинтересованы в результатах работы, именно такие профессионалы были приглашены для выступления в рамках сессии. Они рассказали о профессиях, которые сейчас наиболее востребованы в сфере экозащиты. Среди них как узкие специалисты вроде технологов, так и представители рабочих профессий — например, водители мусоровозов. Для создания необходимого кадрового резерва для экономики замкнутого цикла вместе с вузами и компаниями РЭО основал консорциум. Теперь студенты получают образование в топовых вузах страны и имеют все шансы достичь максимальной реализации в отрасли, подвел итог глава РЭО.