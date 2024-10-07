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Posted 7 октября, 02:13

Published 7 октября, 02:13

Modified 7 октября, 02:13

Updated 7 октября, 02:13

Стали известны имена самых богатых людей Тюменской области

Доход выше городского! Кто попал в лидеры рейтинга богатых людей Тюменской области?

7 октября 2024, 02:13
Фото: 1MI
Стали известны имена самых богатых людей Тюменской области

Стали известны имена самых богатых людей Тюменской области

Сюжет
Богатство
«Наш город» составил рейтинг из сотни богатейших тюменских олигархов. Сумма активов пяти его лидеров оказалась существенно выше дохода Тюмени. Как они зарабатывают свои миллиарды?

В 2023 году годовой доход Тюмени составил около 35,6 млрд рублей. Однако доход пяти тюменских олигархов — 59,6 млрд. Притом, если сложить активы только двух участников рейтинга, уже получится сумма, превышающая городской бюджет. Кто же эти олигархи?

Самым богатым человеком в Тюменской области стал основатель компании «Брусника» Алексей Круковский. В прошлом году он был лишь на 41-й строчке, однако компания активно расширяет горизонты. «Брусника» строит дома в Сибири, на Урале и подбирается к рынку Москвы. Также компания участвует и в реализации КРТ.

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На втором месте по доходам — глава группы компаний ЭНКО Елена Низамова. Ранее она занимала 4-е место в списке самых богатых людей Тюменской области. Известно, что у ЭНКО обширный земельный банк не только на территории региона, но также и в Свердловской области, Ямало-Ненецком автономном округе и Республике Татарстан.

Третье место еще у одного застройщика — Александра Гайдукова, возглавляющего группу компаний «Страна Девелопмент». Этот бизнесмен с прошлого года сохранил свою позицию. «Страна» также участвует в комплексном развитии Тюмени и планирует реализовать масштабный проект в Москве.

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Немного недотянул до тройки лидеров Михаил Вольфсон — глава группы компаний ПСК, которая также занимается строительством. Ранее он был обладателем серебряной медали рейтинга, но конкуренты-застройщики в 2023 году смогли его обойти.

И замыкает пятерку лидеров единственный «незастройщик» — Николай Мамонтов, основатель «Агрохолдинга Юбилейный». В прошлом году он получил звание самого богатого человека в Тюменской области. Однако развитие сельского хозяйства пока проигрывает темпам застройки.

Также в десятку богатейших попали: Геннадий Разницын, гендиректор холдинга «Партнер», Василий Бочкарев, владелец компании по производству пластконструкций, Олег Витязев, владелец нефтесервисной компании «НПП „Сиббурмаш“, Юрий Михеев, владелец сети магазинов „Автомаг“ и Федор Нейковчен, представитель строительного бизнеса из Тобольска ООО „Центр Девелопмент“. Они заняли места с 6 по 10, соответственно.

Топ-100 богатых Тюменской области 2024 год
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О том, какой доход приносит бизнес каждого из этих олигархов, вы можете узнать в спецпроекте «Нашего города» «Топ-100 богатых людей Тюменской области».

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