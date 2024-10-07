Доход выше городского! Кто попал в лидеры рейтинга богатых людей Тюменской области?

Posted 7 октября, 02:13
Published 7 октября, 02:13
Modified 7 октября, 02:13
Updated 7 октября, 02:13
В 2023 году годовой доход Тюмени составил около 35,6 млрд рублей. Однако доход пяти тюменских олигархов — 59,6 млрд. Притом, если сложить активы только двух участников рейтинга, уже получится сумма, превышающая городской бюджет. Кто же эти олигархи?
Самым богатым человеком в Тюменской области стал основатель компании «Брусника» Алексей Круковский. В прошлом году он был лишь на 41-й строчке, однако компания активно расширяет горизонты. «Брусника» строит дома в Сибири, на Урале и подбирается к рынку Москвы. Также компания участвует и в реализации КРТ.
На втором месте по доходам — глава группы компаний ЭНКО Елена Низамова. Ранее она занимала 4-е место в списке самых богатых людей Тюменской области. Известно, что у ЭНКО обширный земельный банк не только на территории региона, но также и в Свердловской области, Ямало-Ненецком автономном округе и Республике Татарстан.
Третье место еще у одного застройщика — Александра Гайдукова, возглавляющего группу компаний «Страна Девелопмент». Этот бизнесмен с прошлого года сохранил свою позицию. «Страна» также участвует в комплексном развитии Тюмени и планирует реализовать масштабный проект в Москве.
Немного недотянул до тройки лидеров Михаил Вольфсон — глава группы компаний ПСК, которая также занимается строительством. Ранее он был обладателем серебряной медали рейтинга, но конкуренты-застройщики в 2023 году смогли его обойти.
И замыкает пятерку лидеров единственный «незастройщик» — Николай Мамонтов, основатель «Агрохолдинга Юбилейный». В прошлом году он получил звание самого богатого человека в Тюменской области. Однако развитие сельского хозяйства пока проигрывает темпам застройки.
Также в десятку богатейших попали: Геннадий Разницын, гендиректор холдинга «Партнер», Василий Бочкарев, владелец компании по производству пластконструкций, Олег Витязев, владелец нефтесервисной компании «НПП „Сиббурмаш“, Юрий Михеев, владелец сети магазинов „Автомаг“ и Федор Нейковчен, представитель строительного бизнеса из Тобольска ООО „Центр Девелопмент“. Они заняли места с 6 по 10, соответственно.
О том, какой доход приносит бизнес каждого из этих олигархов, вы можете узнать в спецпроекте «Нашего города» «Топ-100 богатых людей Тюменской области».