Доход выше городского! Кто попал в лидеры рейтинга богатых людей Тюменской области?

Самым богатым человеком в Тюменской области стал основатель компании «Брусника» Алексей Круковский. В прошлом году он был лишь на 41-й строчке, однако компания активно расширяет горизонты. «Брусника» строит дома в Сибири, на Урале и подбирается к рынку Москвы. Также компания участвует и в реализации КРТ.