Очередная магнитная буря накроет Тюмень в понедельник

Медики отмечают, что метеозависимым людям следует в этот период больше отдыхать, высыпаться, гулять на свежем воздухе. У людей с хроническими заболеваниями вероятны обострения недугов. Также возможны резкие скачки артериального давления, головокружение, бессонница и т. д.