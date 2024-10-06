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Posted 6 октября 2024, 12:50

Published 6 октября 2024, 12:50

Modified 6 октября 2024, 12:52

Updated 6 октября 2024, 12:52

Очередная магнитная буря накроет Тюмень в понедельник

Очередная магнитная буря накроет Тюмень в понедельник

6 октября 2024, 12:50
Фото: 1MI.
По прогнозам специалистов, она начнется вечером в воскресенье, 6 октября, и продлится до вечера понедельник. Сила геоударов будет достигать 4-5 баллов.

Медики отмечают, что метеозависимым людям следует в этот период больше отдыхать, высыпаться, гулять на свежем воздухе. У людей с хроническими заболеваниями вероятны обострения недугов. Также возможны резкие скачки артериального давления, головокружение, бессонница и т. д.

Отметим, ранее сообщалось, что мощный геошторм накроет Землю 5 октября. Однако по итогу прогнозы не оправдались — выбросы солнечной плазмы обошли нашу планету стороной.

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«Первый выброс задел Землю только краем. По второму вчера поздно вечером было сообщение о его приходе к Земле, которое оказалось ошибочным. Тем не менее, судя по всему, 6 октября часть его плазмы всё же пришла к планете», — отметили в Лаборатории солнечной астрономии.

И добавили, что в целом, с момента вспышки X9.1 прошло пока менее 3 суток, поэтому риски возникновения геошторма пока еще полностью не сняты

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