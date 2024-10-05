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Posted 5 октября, 13:19

Published 5 октября, 13:19

Modified 7 октября, 12:26

Updated 7 октября, 12:26

В России зарегистрировано новое отечественное средство от ожирения

В России зарегистрировано новое отечественное средство от ожирения

5 октября 2024, 13:19
Фото: 1MI
Новый препарат для лечения ожирения был выпущен российской компанией «Промомед». Он стал отечественным аналогом европейского средства «Вегови». Новый препарат уже прошёл регистрацию в российском Министерстве здравоохранения.

Создание нового препарата было запущено в рамках импортозамещения. Полный цикл изготовления данного средства проходит на российской производственной линии. Препарат уже в ближайшее время будет доступен. Аптеки должны получить первые партии уже в конце этого года. Об этом пишет РИА Новости.

Новый препарат был назван «Велгия» и вошел в серию продуктов, которая ориентирована на людей с такими метаболическими нарушениями, как диабет второго типа, ожирение и избыточный вес. Производство препарата уже налажено так, чтобы обеспечивать стабильное снабжение пациентов необходимой терапией.

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