В России зарегистрировано новое отечественное средство от ожирения

Создание нового препарата было запущено в рамках импортозамещения. Полный цикл изготовления данного средства проходит на российской производственной линии. Препарат уже в ближайшее время будет доступен. Аптеки должны получить первые партии уже в конце этого года. Об этом пишет РИА Новости.