В России зарегистрировано новое отечественное средство от ожирения

Posted 5 октября, 13:19
Published 5 октября, 13:19
Modified 7 октября, 12:26
Updated 7 октября, 12:26
Создание нового препарата было запущено в рамках импортозамещения. Полный цикл изготовления данного средства проходит на российской производственной линии. Препарат уже в ближайшее время будет доступен. Аптеки должны получить первые партии уже в конце этого года. Об этом пишет РИА Новости.
Новый препарат был назван «Велгия» и вошел в серию продуктов, которая ориентирована на людей с такими метаболическими нарушениями, как диабет второго типа, ожирение и избыточный вес. Производство препарата уже налажено так, чтобы обеспечивать стабильное снабжение пациентов необходимой терапией.