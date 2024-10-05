Как изменилась Тюменская область после ухода Собянина?

В середине 2000-х в области в год вводили около 300 тысяч квадратных метров жилья. В 2023 году только в Тюмени было сдано в эксплуатацию практически в десять раз больше — 2,9 миллиона «квадратов». По данному показателю город вошел топ-5 городов России.