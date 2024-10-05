Как изменилась Тюменская область после ухода Собянина?

Posted 5 октября 2024, 06:54
Published 5 октября 2024, 06:54
Modified 5 октября 2024, 14:54
Updated 5 октября 2024, 14:54
В середине 2000-х в области в год вводили около 300 тысяч квадратных метров жилья. В 2023 году только в Тюмени было сдано в эксплуатацию практически в десять раз больше — 2,9 миллиона «квадратов». По данному показателю город вошел топ-5 городов России.
Осенью 2023 года Тюмень заняла третье место в рейтинге Forbes лучших городов для бизнеса, уступив лишь Краснодару и Южно-Сахалинску.
«Тюмень — столица правильного русского девелопмента. У нас самая высокая конкуренция среди застройщиков, поэтому и качество жилья выше, а девелоперам легче выходить в другие регионы», — отмечает генеральный директор и совладелец комбината стеновых материалов «Винзер», руководитель крупной строительной компании Денис Жалнин.
Растет и численность населения — с 538 тысяч человек в 2005 году до 860 тысяч в 2024 году. По словам депутата Тюменской областной Думы Эдуарда Омарова, Тюмень уже давно является гордом-миллионником — просто многие тюменцы зарегистрированы в ХМАО, ЯНАО или других регионах страны, пишет Forbes.
«Рост населения за последний 19 лет составил 60% — это один из самых высоких показателей в стране. В первую очередь это произошло за счет переселенцев из упомянутых выше автономных округов, входящих в так называемую тюменскую матрешку», — отмечает Омаров.
Если ранее большую часть Тюмени составляли присоединенные деревни — городская застройка присутствовала лишь в самом центре, то в городе преимущественно площади занимают высотки.
«Прежнее определение уже не актуально. Сейчас мы говорим „Тюмень — лучший город для жизни“, — отмечает главный тюменский ресторатор Лариса Невидайло.
Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа получили статус самостоятельных субъектов России в 1993 году, но при этом остались в составе Тюменской области. Однако потеря источника главных налоговых поступлений, безусловно, сказалась на бюджете Тюменской области.
Тогда в регионе сложилась сложная ситуация — финансовые накопления отсутствовали, не было и урегулированных отношений с автономными округами. В период губернаторства Сергея Собянина они были урегулированы — а именно в 2004 году. Собянин подписал с руководителями округов трехсторонний договор, наполнивший деньгами региональную программу «Сотрудничество».
«Отделившийся Север деньгами с нами не делился, но пользовался инфраструктурой. И Собянину мы благодарны в первую очередь за то, что в 2004 году он их заставил направить часть своих доходов в область. Заработала программа „Сотрудничество“, по которой все три региона добровольно скидываются в общий фонд, через него строятся необходимые всем троим дороги, финансируются инфраструктурные, социальные проекты. Но фактически ХМАО и ЯНАО выступили донорами юга „матрешки, — рассказывает Forbes один из местных предпринимателей.
По его мнению, Собянин тогда заручился поддержкой федерального центра. Возможно, альтернативой участия в «Сотрудничестве» было лишение округов статуса самостоятельных субъектов. В 2005 году бюджет программы составил около 30 миллиардов рублей. На период 2015–2026 годов бюджет программы достиг 499 миллиардов рублей.
В самой Тюменской области углеводородов по сравнению с ХМАО и ЯНАО добывается мало. Однако значительная часть промышленности в регионе все-таки ориентирована на нефтегазовую отрасль.
В 2005 году в Тюмень перенесла свой офис из Москвы американская сервисная компания Schlumberger и наладила в цехах, купленных у «Тюменских моторостроителей», сборку глубинных насосов.
Позже были открыты подразделения Halliburton, Baker Hughes и Weatherford. Правда, в 2022 году компании покинули российский рынок, передав завод местному менеджменту.
Тюмень ежегодно продолжает преображаться — в областной столице открывают новые учреждения культуры, термальные источники, парки и т. д.
В 2008 году в городе было открыто новое здание Драмтеатра. В июле 2023 года на набережной реки Туры установили памятник Владимиру Высоцкому прогулок, в 2022 году была открыта пешеходная улица Дзержинского, в 2018 году в городе был открыт самый большой на Урале и в Западной Сибири аквапарк.
По словам заместителя губернатора Тюменской области Андрея Пантелеева, регион с 2016 года начал целенаправленно вкладываться в туризм. И если в 2014 году в Тюменскую область приехало 1,6 миллиона туристов, то в 2023 году — 3,4 миллиона.