Ученые рассказали о работе мозга на примере плодовой мухи

Posted 4 октября, 08:38
Published 4 октября, 08:38
Modified 4 октября, 08:38
Updated 4 октября, 08:38
Ранее была создана карта личинки этой мухи, однако нервная система взрослых особей значительно сложнее, сообщает newkhakasiya.online. Результаты работы были опубликованы в журнале Nature, а в проекте участвовали 287 ученых из 76 учреждений по всему миру. Для создания карты было использовано более 100 терабайт информации. Нейробиологи получили множество новых сведений о том, как нейронная сеть обрабатывает информацию и управляет поведением.
Несмотря на небольшие размеры мозга плодовой мухи, его функции во многом аналогичны человеческим. Эти насекомые используют те же нейромедиаторы, такие как допамин, гамма-аминомасляная кислота (ГАМК) и ацетилхолин, которые играют ключевую роль в передаче нервных сигналов, а также в управлении процессами, связанными с памятью, обучением и поведением.
Структура мозга мухи и человека значительно различается, особенно в плане размеров и некоторых специфических отделов, однако можно увидеть общие черты. Например, структуры, отвечающие за обоняние у мух и людей, функционируют по схожим принципам. Это делает мозг плодовой мухи интересной моделью для изучения сложных нейронных сетей.
Разработанная карта позволит проводить дальнейшие исследования. Теперь можно сравнивать мозг различных видов мух, тренируя их на определенные задачи, и анализировать изменения в нейронных связях. Кроме того, результаты данного исследования могут иметь значение для изучения нейронных сетей у других животных, включая млекопитающих, и позволят лучше понять работу человеческого мозга.