Ученые рассказали о работе мозга на примере плодовой мухи

Ранее была создана карта личинки этой мухи, однако нервная система взрослых особей значительно сложнее, сообщает newkhakasiya.online. Результаты работы были опубликованы в журнале Nature, а в проекте участвовали 287 ученых из 76 учреждений по всему миру. Для создания карты было использовано более 100 терабайт информации. Нейробиологи получили множество новых сведений о том, как нейронная сеть обрабатывает информацию и управляет поведением.