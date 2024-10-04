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Posted 4 октября 2024, 05:57

Published 4 октября 2024, 05:57

Modified 4 октября 2024, 06:07

Updated 4 октября 2024, 06:07

Четыре тюменских кафе готовили блюда из опасного мяса

4 октября 2024, 05:57
Четыре тюменских заведения общественного питания готовили для посетителей блюда из потенциально опасного мяса. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

В сообщении указано, что нарушения связаны с оформлением ветеринарных сопроводительных документов. Их обнаружили благодаря системе «Меркурий».

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Так, потенциально опасное мясо было выявлено в бистро «Стар Денер» на Розы Трениной, в кафе «Дош Манты» на Кармацкого, «МангалЛаваш» на Энергетиков и «ГудФуд» на Ямской.

Отмечается, что предпринимателям выдано предписание о недопущении нарушений закона. Материалы проверки направлены в Роспотребнадзор.

Ранее «Наш город» писал, что жители Тюмени начали массово жаловаться на сервис и качество городских ресторанов. Многие указывают на просроченную и невкусную еду, плохой сервис, а также стекло в бокалах с напитками.

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#Егор Тимофеев#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Деньги#Новости тюмени#Еда#Мясо
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