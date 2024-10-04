Четыре тюменских кафе готовили блюда из опасного мяса

Posted 4 октября 2024, 05:57
Published 4 октября 2024, 05:57
Modified 4 октября 2024, 06:07
Updated 4 октября 2024, 06:07
В сообщении указано, что нарушения связаны с оформлением ветеринарных сопроводительных документов. Их обнаружили благодаря системе «Меркурий».
Так, потенциально опасное мясо было выявлено в бистро «Стар Денер» на Розы Трениной, в кафе «Дош Манты» на Кармацкого, «МангалЛаваш» на Энергетиков и «ГудФуд» на Ямской.
Отмечается, что предпринимателям выдано предписание о недопущении нарушений закона. Материалы проверки направлены в Роспотребнадзор.
Ранее «Наш город» писал, что жители Тюмени начали массово жаловаться на сервис и качество городских ресторанов. Многие указывают на просроченную и невкусную еду, плохой сервис, а также стекло в бокалах с напитками.