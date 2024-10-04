Собирающие митинг ветераны СВО рассказали о встрече со следователями и властями.

В ходе беседы сотрудники правоохранительных органов и глава местной администрации Ольга Зимина рассказывали о том, почему власти планируют строить дороги в районе Перевалово и чем аргументирована необходимость наложения запрета определенных действий. Однако собственникам все же пообещали снять аресты с их домов. О прошедшей встрече «Нашему городу» рассказали ее участники, одним из которых стал ветеран СВО Вячеслав Дьяченко.