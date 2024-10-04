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Posted 4 октября 2024, 08:11

Published 4 октября 2024, 08:11

Modified 28 ноября 2024, 08:34

Updated 28 ноября 2024, 08:34

Собирающие митинг ветераны СВО рассказали о встрече со следователями и властями.

Собирающие митинг ветераны СВО рассказали о встрече со следователями и властями

4 октября 2024, 08:11
Фото: 1MI. Собирающие митинг ветераны СВО рассказали о встрече со следователями и властями.
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Ветераны СВО против администрации
В Перевалово приехали следователи и глава администрации Тюменского района Ольга Зимина. В сельском клубе прошла встреча с собственниками домов, которые протестуют против наложения ограничений на их недвижимость и не понимают, почему по их домам планово нарисованы дороги.

В ходе беседы сотрудники правоохранительных органов и глава местной администрации Ольга Зимина рассказывали о том, почему власти планируют строить дороги в районе Перевалово и чем аргументирована необходимость наложения запрета определенных действий. Однако собственникам все же пообещали снять аресты с их домов. О прошедшей встрече «Нашему городу» рассказали ее участники, одним из которых стал ветеран СВО Вячеслав Дьяченко.

«По нашим ощущениям, администрация сама наломала дров с документами, создав проблемы множеству добросовестных, законопослушных людей. Но, вместо того, чтобы исправить это, решила „снять аресты“, оставив дома и участки „дорогой“ вместо „ИЖС“. Ветераны против такого. Писать такие письма мы не будем, а будем требовать вернуть ИЖС, потому что у нас все документы оформлены правильно, государство это подтвердило», — сообщил ветеран.

Напомним, что конфликт жителей Перевалово с районной администрацией возник из-за судебного иска, поданного властями. Представители Тюменского района объяснили, что в Перевалово необходимо обустраивать транспортную инфраструктуру, а значит, и расширять дороги. Однако сейчас на месте запланированных дорог стоят дома.

Тюменские застройщики оставили жителей Перевалово без тепла
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени проведут реновацию района Затюменский. К 2030 году в районе улице Фирменная появятся жилые малоэтажные дома общей площадью 18 тысяч квадратных метров

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