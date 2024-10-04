Штормовой ветер, дождь и солнце: какими в Тюмени будут предстоящие выходные?

В Тюмени в субботу синоптики обещают переменную облачность, +14….+15 в дневные часы и до +3…+11 в ночное время суток. В воскресенье, 6 октября, ожидаются небольшие дожди во второй половине дня. Максимальная температура воздуха составит +11…+12.