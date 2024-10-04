Штормовой ветер, дождь и солнце: какими в Тюмени будут предстоящие выходные?

Posted 4 октября, 07:14
Published 4 октября, 07:14
Modified 4 октября, 07:16
Updated 4 октября, 07:16
В субботу, 5 октября, ожидается переменная облачность, ветер 4-9 м/с с порывами до 14 м/с. Максимальная дневная температура воздуха составит +11…+16, ночью столбики термометров покажут -2…+3.
В воскресенье, 6 октября, местами пройдет небольшой дождь, ветер усилится до 6-11 м/с с порывами до 16 м/с. Днем температура воздуха составит +12…+17, в вечерние и ночные часы похолодает до -1…+4.
В Тюмени в субботу синоптики обещают переменную облачность, +14….+15 в дневные часы и до +3…+11 в ночное время суток. В воскресенье, 6 октября, ожидаются небольшие дожди во второй половине дня. Максимальная температура воздуха составит +11…+12.
В первый день новой рабочей недели в областной столице похолодает — в дневные часы столбики термометров не поднимутся выше +10, ночью опустятся до +2…+3. При этом день ожидается солнечным, осадки маловероятны.
Согласно долгосрочным прогнозам, во вторник и среду, 8 и 9 октября в Тюмени вновь потеплеет — до +13…+15. Правда, ожидаются осадки в виде дождя. Начиная с четверга, 10 октября, в город придет резкое похолодание — в дневные часы максимальная температура воздуха составит +4…+5, ночью столбики термометров опустятся до -3…-4.