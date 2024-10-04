РЭО: В рамках РЭФ волонтёры соберут гигантскую карту России из крышечек

Posted 4 октября, 11:15
Published 4 октября, 11:15
Modified 4 октября, 11:15
Updated 4 октября, 11:15
Эту карту собираются представить на площадке Российского экологического форума. Целью данного проекта является привлечение внимания к проблемам защиты окружающей среды и стимулирование регионов к созданию новых объектов по переработке ТКО. Компания «Российский экологический оператор» составила список, включающий четырнадцать таких субъектов, пишет 56orb.ru.
РЭФ-2024 пройдет в Московской области 7–9 октября. Глава РЭО Денис Буцаев сообщил, что первый день форума будет посвящен мероприятиям для молодежи, включающим интерактивные сессии и ток-шоу. В этом году экоактивисты решили расширить свою деятельность по привлечению внимания к экологическим проблемам и стимулированию субъектов к строительству мощностей по утилизации.
Денис Буцаев напомнил о запуске крупнейшего в стране завода по переработке пластиковых отходов «ЭкоЛайн-Вторпласт» и предприятия, выпускающего изделия из вторичной гранулы, «ЭкоПласт» группы «ЭкоЛайн». Годовая мощность последнего объекта составляет 60 000 тонн. Оба комплекса находятся на территории Московской области.
В ряде регионов активно развивается инфраструктура по утилизации различных видов отходов, в том числе пластика. Однако 14 субъектов не выполняют план по созданию объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Среди них — Еврейская автономная область, Севастополь, Забайкальский край. В Ингушетии и Карачаево-Черкесии, а также в Саратовской, Орловской, Смоленской, Тверской и Омской областях также не строятся мусороперерабатывающие комплексы. Помимо этого, в список отстающих регионов вошли Ульяновская, Свердловская, Астраханская и Воронежская области. Тот факт, что все они будут отмечены красными крышками, будет иметь символическое значение, заявил Денис Буцаев.
В России годовой объем пластиковых отходов составляет примерно 3,3 миллиона тонн, при этом лишь около 17 процентов из них подлежит утилизации. Крышки маленьких размеров практически не отбираются для переработки, и единственный способ собирать их для сортировки — реализация экологических проектов.