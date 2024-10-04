РЭО: В рамках РЭФ волонтёры соберут гигантскую карту России из крышечек

В ряде регионов активно развивается инфраструктура по утилизации различных видов отходов, в том числе пластика. Однако 14 субъектов не выполняют план по созданию объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Среди них — Еврейская автономная область, Севастополь, Забайкальский край. В Ингушетии и Карачаево-Черкесии, а также в Саратовской, Орловской, Смоленской, Тверской и Омской областях также не строятся мусороперерабатывающие комплексы. Помимо этого, в список отстающих регионов вошли Ульяновская, Свердловская, Астраханская и Воронежская области. Тот факт, что все они будут отмечены красными крышками, будет иметь символическое значение, заявил Денис Буцаев.