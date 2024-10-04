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Posted 4 октября, 11:15

Published 4 октября, 11:15

Modified 4 октября, 11:15

Updated 4 октября, 11:15

РЭО: В рамках РЭФ волонтёры соберут гигантскую карту России из крышечек

РЭО: В рамках РЭФ волонтёры соберут гигантскую карту России из крышечек

4 октября 2024, 11:15
Фото: 1MI
Волонтеры и экологические активисты планируют создать самую крупномасштабную карту России, которая будет занимать площадь 10 квадратных метров. Для ее составления им потребуется более 1000 пластиковых крышек. Регионы, где еще не построены объекты для обработки отходов, будут отмечены красными крышка

Эту карту собираются представить на площадке Российского экологического форума. Целью данного проекта является привлечение внимания к проблемам защиты окружающей среды и стимулирование регионов к созданию новых объектов по переработке ТКО. Компания «Российский экологический оператор» составила список, включающий четырнадцать таких субъектов, пишет 56orb.ru.

РЭФ-2024 пройдет в Московской области 7–9 октября. Глава РЭО Денис Буцаев сообщил, что первый день форума будет посвящен мероприятиям для молодежи, включающим интерактивные сессии и ток-шоу. В этом году экоактивисты решили расширить свою деятельность по привлечению внимания к экологическим проблемам и стимулированию субъектов к строительству мощностей по утилизации.

Денис Буцаев напомнил о запуске крупнейшего в стране завода по переработке пластиковых отходов «ЭкоЛайн-Вторпласт» и предприятия, выпускающего изделия из вторичной гранулы, «ЭкоПласт» группы «ЭкоЛайн». Годовая мощность последнего объекта составляет 60 000 тонн. Оба комплекса находятся на территории Московской области.

В ряде регионов активно развивается инфраструктура по утилизации различных видов отходов, в том числе пластика. Однако 14 субъектов не выполняют план по созданию объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Среди них — Еврейская автономная область, Севастополь, Забайкальский край. В Ингушетии и Карачаево-Черкесии, а также в Саратовской, Орловской, Смоленской, Тверской и Омской областях также не строятся мусороперерабатывающие комплексы. Помимо этого, в список отстающих регионов вошли Ульяновская, Свердловская, Астраханская и Воронежская области. Тот факт, что все они будут отмечены красными крышками, будет иметь символическое значение, заявил Денис Буцаев.

В России годовой объем пластиковых отходов составляет примерно 3,3 миллиона тонн, при этом лишь около 17 процентов из них подлежит утилизации. Крышки маленьких размеров практически не отбираются для переработки, и единственный способ собирать их для сортировки — реализация экологических проектов.

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